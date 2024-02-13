Пьяный тюменец избил сестру черенком от лопаты и оставил умирать

Тюменец был приговорен к трем годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Голышмановского района (Тюменская область) избил собственную сестру черенком от лопаты и оставил ее умирать на морозе. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Из материалов дела следует, что 14 октября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ограде своей квартиры в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений умышленно столкнул свою сестру с крыльца сеней. После чего поднявшуюся на ноги потерпевшую толкнул в спину на колотые дрова. Затем, взяв деревянный черенок, нанес ей не менее пяти ударов по различным частям тела, причинив ей физическую боль и телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести», — сообщает официальный сайт пресс-службы судов.

Там добавили, что после этого мужчина погрузил женщину на самодельную тачку, отвез к колодцу и оставил ее там. Впоследствии она скончалась от переохлаждения. Во время судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся. Голышмановский районный суд признал тюменца виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия и ст. 125 УК РФ — оставление в опасности. Мужчина был приговорен к трем годам колонии общего режима.