14 февраля 2024

В ЯНАО дорожники заплатят ребенку за падение с самоката

«Салехарддорстрой» заплатит компенсацию упавшему с самоката ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, самокат, rcc extreme
АО «Салехарддорстрой» заплатил 60 тысяч рублей ребенку за падение с самоката Фото:

Суд ЯНАО обязал «Салехарддорстрой» выплатить моральную компенсацию в пользу ребенка, который упал с самоката по причине плохого состояния дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокурор обратился в суд, требуя взыскать с АО „Салехарддорстрой“ компенсацию морального и материального вреда, обусловленного полученными истцом травмами и затратами на лечение. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО сочла требования прокурора обоснованными, удовлетворила их в полном объеме, взыскав в интересах ребенка 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

Происшествие произошло в сентябре 2022 года, но заявление от матери пострадавшего поступило в прокуратуру спустя несколько месяцев. Прокурор Салехарда подал иск в городской суд с ходатайством о взыскании компенсации морального вреда, но суд первой инстанции посчитал, что у обвинения не имеется достаточных доказательств вины со стороны ответчика. После этого были проведена дополнительная экспертиза и подана апелляционная жалоба в окружной суд, которая была удовлетворена в полном объеме. Выплату по иску ребенок уже получил.

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Суд ЯНАО обязал «Салехарддорстрой» выплатить моральную компенсацию в пользу ребенка, который упал с самоката по причине плохого состояния дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокурор обратился в суд, требуя взыскать с АО „Салехарддорстрой“ компенсацию морального и материального вреда, обусловленного полученными истцом травмами и затратами на лечение. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО сочла требования прокурора обоснованными, удовлетворила их в полном объеме, взыскав в интересах ребенка 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Происшествие произошло в сентябре 2022 года, но заявление от матери пострадавшего поступило в прокуратуру спустя несколько месяцев. Прокурор Салехарда подал иск в городской суд с ходатайством о взыскании компенсации морального вреда, но суд первой инстанции посчитал, что у обвинения не имеется достаточных доказательств вины со стороны ответчика. После этого были проведена дополнительная экспертиза и подана апелляционная жалоба в окружной суд, которая была удовлетворена в полном объеме. Выплату по иску ребенок уже получил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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