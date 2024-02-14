В ЯНАО дорожники заплатят ребенку за падение с самоката

«Салехарддорстрой» заплатит компенсацию упавшему с самоката ребенку

15 февраля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

АО «Салехарддорстрой» заплатил 60 тысяч рублей ребенку за падение с самоката Фото: Илья Московец © URA.RU Суд ЯНАО обязал «Салехарддорстрой» выплатить моральную компенсацию в пользу ребенка, который упал с самоката по причине плохого состояния дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокурор обратился в суд, требуя взыскать с АО „Салехарддорстрой“ компенсацию морального и материального вреда, обусловленного полученными истцом травмами и затратами на лечение. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО сочла требования прокурора обоснованными, удовлетворила их в полном объеме, взыскав в интересах ребенка 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Происшествие произошло в сентябре 2022 года, но заявление от матери пострадавшего поступило в прокуратуру спустя несколько месяцев. Прокурор Салехарда подал иск в городской суд с ходатайством о взыскании компенсации морального вреда, но суд первой инстанции посчитал, что у обвинения не имеется достаточных доказательств вины со стороны ответчика. После этого были проведена дополнительная экспертиза и подана апелляционная жалоба в окружной суд, которая была удовлетворена в полном объеме. Выплату по иску ребенок уже получил.

Суд ЯНАО обязал «Салехарддорстрой» выплатить моральную компенсацию в пользу ребенка, который упал с самоката по причине плохого состояния дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокурор обратился в суд, требуя взыскать с АО „Салехарддорстрой“ компенсацию морального и материального вреда, обусловленного полученными истцом травмами и затратами на лечение. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО сочла требования прокурора обоснованными, удовлетворила их в полном объеме, взыскав в интересах ребенка 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Происшествие произошло в сентябре 2022 года, но заявление от матери пострадавшего поступило в прокуратуру спустя несколько месяцев. Прокурор Салехарда подал иск в городской суд с ходатайством о взыскании компенсации морального вреда, но суд первой инстанции посчитал, что у обвинения не имеется достаточных доказательств вины со стороны ответчика. После этого были проведена дополнительная экспертиза и подана апелляционная жалоба в окружной суд, которая была удовлетворена в полном объеме. Выплату по иску ребенок уже получил.