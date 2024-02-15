Курганский школьник стал победителем международного конкурса по математике. Фото

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Школа. Курган, школьники, уроки
Ученик десятого класса из Кургана стал победителем международного конкурса Фото:

Ученик курганской гимназии №30 Кирилл Ятченко стал победителем международного конкурса по математике. Об этом сообщается в официальной группе департамента образования Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Ученик 10 класса гимназии №30 г. Кургана Кирилл Ятченко одержал победу в Х Международном конкурсе по математике для старшеклассников „Я Решаю!“. Всего за победу боролись 5227 участников из 78 регионов России», — указано в посте департамента.

Сообщается, что подросток увлекается математикой с четвертого класса. Кирилл принимает участие в профильных конкурсах и олимпиадах. По информации департамента образования, в качестве подарка подросток получил ноутбук и возможность поступить в Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.

По открытым данным, международный конкурс «Я Решаю!» является соревнованием для математиков. К участию в конкурсе приглашаются ученики 9-11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), стран ближнего и дальнего зарубежья

Ранее URA.RU писало, что школьник Тимур Муратов из Кургана победил среди подростков 13-14 лет в передаче Тины Канделаки «Умнее всех». Он обогнал на 48 баллов финалиста из Тюменской области Николая Криванкова.

Кирилл Ятченко из Кургана попал в десятку лучших математиков
Кирилл Ятченко из Кургана попал в десятку лучших математиков
Фото:

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Ученик курганской гимназии №30 Кирилл Ятченко стал победителем международного конкурса по математике. Об этом сообщается в официальной группе департамента образования Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Ученик 10 класса гимназии №30 г. Кургана Кирилл Ятченко одержал победу в Х Международном конкурсе по математике для старшеклассников „Я Решаю!“. Всего за победу боролись 5227 участников из 78 регионов России», — указано в посте департамента. Сообщается, что подросток увлекается математикой с четвертого класса. Кирилл принимает участие в профильных конкурсах и олимпиадах. По информации департамента образования, в качестве подарка подросток получил ноутбук и возможность поступить в Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге. По открытым данным, международный конкурс «Я Решаю!» является соревнованием для математиков. К участию в конкурсе приглашаются ученики 9-11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), стран ближнего и дальнего зарубежья Ранее URA.RU писало, что школьник Тимур Муратов из Кургана победил среди подростков 13-14 лет в передаче Тины Канделаки «Умнее всех». Он обогнал на 48 баллов финалиста из Тюменской области Николая Криванкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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