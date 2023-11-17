Развлечения Интересное Курганский школьник победил тюменца на шоу Тины Канделаки. Скрин Курганский школьник обогнал тюменца на шоу Тины Канделаки 17 ноября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 + Канделаки объявила победителем шоу «Умнее всех» 13-летнего Тимура Муратова из Кургана Фото: Размик Закарян © URA.RU Школьник Тимур Муратов из Кургана победил среди подростков 13-14 лет в передаче Тины Канделаки «Умнее всех». Он обогнал на 48 баллов финалиста из Тюменской области Николая Криванкова. Шоу транслируется на канале «Пятница». «Как мы и говорили — дипломат должен быть богатым. И сегодня дипломат стал таки богатым. По результатам финала: Тимур Муратов — 91 балл — победитель игры „Умнее всех“», — подвела итоги игры Канделаки. Школьник победил, обогнав по баллам своего соперника Николая Криванкова из Тюменской области, которому удалось набрать 43 балла, и выиграл 91 тысячу рублей. Ранее URA.RU писало, что школьница Александра Пронина из Лесного (Свердловская область) отправилась на шоу «Умнее всех». В передаче участвуют дети от 9 до 14 лет, которые зарабатывают своим умом. Юные таланты проходят четыре раунда и зарабатывают баллы, которые потом конвертируются в деньги. Победитель получает приз и проходит в суперфинал. 13-летний Тимур Муратов из Кургана победил в интеллектуальном шоу Скрин: сайт канала «Пятница»; https://smart.friday.ru/videos/s2/e7 Курганец Тимур Муратов победил в финале выпуска шоу, набрав 91 балл Скрин: сайт канала «Пятница»; https://smart.friday.ru/videos/s2/e7 Школьник Тимур Муратов из Кургана победил среди подростков 13-14 лет в передаче Тины Канделаки «Умнее всех». Он обогнал на 48 баллов финалиста из Тюменской области Николая Криванкова. Шоу транслируется на канале «Пятница». «Как мы и говорили — дипломат должен быть богатым. И сегодня дипломат стал таки богатым. По результатам финала: Тимур Муратов — 91 балл — победитель игры „Умнее всех“», — подвела итоги игры Канделаки. Школьник победил, обогнав по баллам своего соперника Николая Криванкова из Тюменской области, которому удалось набрать 43 балла, и выиграл 91 тысячу рублей. Ранее URA.RU писало, что школьница Александра Пронина из Лесного (Свердловская область) отправилась на шоу «Умнее всех». В передаче участвуют дети от 9 до 14 лет, которые зарабатывают своим умом. Юные таланты проходят четыре раунда и зарабатывают баллы, которые потом конвертируются в деньги. Победитель получает приз и проходит в суперфинал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям