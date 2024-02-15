Курганский суд вступился за студента-мигранта в споре с МВД

16 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский суд отменил решения МВД по мигранту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодой иностранец, обучающийся в Шадринском педуниверситете (Курганская область), добился права нахождения на территории РФ вопреки вынесенным запретам и ограничениям со стороны сотрудников МВД. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «А. обратился в суд с административным исковым заявлением об отмене постановлений <…> о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и решении МО МВД России „Шадринский“ <…> о сокращении срока временного пребывания в РФ», — сообщается в материалах Курганского областного суда. Таким образом иностранный студент добился отмены решений о запрете въезда и ограничения срока пребывания через суд. Ранее сотрудники полиции указали, что мужчина просрочил пребывание в РФ по выданной ему визе. За это время он успел поступить в Шадринский государственный Педагогический университет (ШГПУ) и сходить в академический отпуск. Когда университет подал заявление в полицию о продлении визы иностранного студента, в шадринском МО МВД приняли решение о сокращении срока пребывания. Курганской полиции пришлось задержать студента-мигранта. Мужчина был оштрафован судом на 3000 рублей за совершение административного правонарушения. Молодой человек подал иск на решения структур МВД, указывая, что не нарушал миграционного законодательства. Причиной просрочки мигрант указал ограничения по коронавирусу, которые не позволили ему вовремя выехать. Суд решил, что пребывание студента в стране не несет никакой угрозы для остальных. Решения сотрудников МВД из-за просрочки выезда должны были приниматься на основании проверки всех фактов и обстоятельств дела. Ограничения МВД в отношении студента-мигранта были судом сняты. Апелляция силовых структур оставлена без удовлетворения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодой иностранец, обучающийся в Шадринском педуниверситете (Курганская область), добился права нахождения на территории РФ вопреки вынесенным запретам и ограничениям со стороны сотрудников МВД. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «А. обратился в суд с административным исковым заявлением об отмене постановлений <…> о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и решении МО МВД России „Шадринский“ <…> о сокращении срока временного пребывания в РФ», — сообщается в материалах Курганского областного суда. Таким образом иностранный студент добился отмены решений о запрете въезда и ограничения срока пребывания через суд. Ранее сотрудники полиции указали, что мужчина просрочил пребывание в РФ по выданной ему визе. За это время он успел поступить в Шадринский государственный Педагогический университет (ШГПУ) и сходить в академический отпуск. Когда университет подал заявление в полицию о продлении визы иностранного студента, в шадринском МО МВД приняли решение о сокращении срока пребывания. Курганской полиции пришлось задержать студента-мигранта. Мужчина был оштрафован судом на 3000 рублей за совершение административного правонарушения. Молодой человек подал иск на решения структур МВД, указывая, что не нарушал миграционного законодательства. Причиной просрочки мигрант указал ограничения по коронавирусу, которые не позволили ему вовремя выехать. Суд решил, что пребывание студента в стране не несет никакой угрозы для остальных. Решения сотрудников МВД из-за просрочки выезда должны были приниматься на основании проверки всех фактов и обстоятельств дела. Ограничения МВД в отношении студента-мигранта были судом сняты. Апелляция силовых структур оставлена без удовлетворения.