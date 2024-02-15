В Кургане откажутся от кондукторов в городских автобусах

16 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Транспортники уверены, что отказ от кондукторов лишь вопрос времени Фото: Илья Московец © URA.RU Транспортники Кургана обсуждают отказ от кондукторов в городском пассажирском транспорте. Данное решение считают лишь вопросом времени. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «В любом случае рано или поздно к этому перейдем. То есть перевозчики придут к этому. Вопрос лишь когда. Но есть вещи, которые необходимо осуществить, прежде чем уходить от кондукторов полностью», — пояснил Кимаковский. Корреспондент URA.RU направил запрос по данному вопросу в администрацию Кургана. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана стали активнее обсуждать отказ перевозчиков от кондукторов. Один из перевозчиков, участвующих в транспортной реформе, рассказал, почему уже сейчас иногда автобусы выходят на линию без кондуктора.

Транспортники Кургана обсуждают отказ от кондукторов в городском пассажирском транспорте. Данное решение считают лишь вопросом времени. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «В любом случае рано или поздно к этому перейдем. То есть перевозчики придут к этому. Вопрос лишь когда. Но есть вещи, которые необходимо осуществить, прежде чем уходить от кондукторов полностью», — пояснил Кимаковский. Корреспондент URA.RU направил запрос по данному вопросу в администрацию Кургана. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана стали активнее обсуждать отказ перевозчиков от кондукторов. Один из перевозчиков, участвующих в транспортной реформе, рассказал, почему уже сейчас иногда автобусы выходят на линию без кондуктора.