15 февраля 2024

В Кургане откажутся от кондукторов в городских автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, терминал, кондуктор, общественный транспорт, трамвай, проезд в транспорте, оплата за проезд
Транспортники уверены, что отказ от кондукторов лишь вопрос времени Фото:

Транспортники Кургана обсуждают отказ от кондукторов в городском пассажирском транспорте. Данное решение считают лишь вопросом времени. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.

«В любом случае рано или поздно к этому перейдем. То есть перевозчики придут к этому. Вопрос лишь когда. Но есть вещи, которые необходимо осуществить, прежде чем уходить от кондукторов полностью», — пояснил Кимаковский.

Корреспондент URA.RU направил запрос по данному вопросу в администрацию Кургана. Оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана стали активнее обсуждать отказ перевозчиков от кондукторов. Один из перевозчиков, участвующих в транспортной реформе, рассказал, почему уже сейчас иногда автобусы выходят на линию без кондуктора.

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Транспортники Кургана обсуждают отказ от кондукторов в городском пассажирском транспорте. Данное решение считают лишь вопросом времени. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «В любом случае рано или поздно к этому перейдем. То есть перевозчики придут к этому. Вопрос лишь когда. Но есть вещи, которые необходимо осуществить, прежде чем уходить от кондукторов полностью», — пояснил Кимаковский. Корреспондент URA.RU направил запрос по данному вопросу в администрацию Кургана. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана стали активнее обсуждать отказ перевозчиков от кондукторов. Один из перевозчиков, участвующих в транспортной реформе, рассказал, почему уже сейчас иногда автобусы выходят на линию без кондуктора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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