Курганцы обсуждают отказ участника транспортной реформы от кондукторов

Контракты на перевозку пассажиров автобусом подразумевают работу экипажа — водителя и кондуктора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях курганцы стали обсуждать, что из-за нехватки кадров перевозчик, участник транспортной реформы, отправлял на выполнение рейса автобусы без кондуктора. Об этом написало сообщество «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за острой нехватки персонала ООО „Кургангортранс“… выпускает на городские маршруты в Кургане автобусы без кондукторов», — сообщил «Курганский транспорт» со ссылкой на публикацию сообщества «Инцидент.Курган». В публикации пользователи, в том числе местные жители, обсуждали работу водителя автобуса, который, по словам очевидцев, справлялся не только со своими обязанностями, но и рассчитывал пассажиров вместо кондуктора.

В обсуждении темы курганцы отметили, что рассчитываться за проезд без участия кондуктора удобнее. «В Новосибирске, например, давно практика рассчитываться при выходе (в переднюю дверь) на многих маршрутах. Удобно», — прокомментировал пользователь Серега Двирский. Пользователь Лилия Копылова считает, что есть необходимость отказаться от кондукторов. По ее мнению, выгоды от такого решения «транспортным управлениям» будет больше, а настроение пассажиров не будет испорчено.

В обсуждении публикации «Курганского транспорта» пользователи высказывали и обратное мнение. Так, Ольга Дубровская поделилась, что сомневается в безопасности такого решения, ведь приоритетная задача водителя — безопасно управлять транспортом. «У нас без кондукторов нельзя. Очень много любителей ездить бесплатно», — прокомментировала публикацию другая местная жительница.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителю перевозчика. Представитель подтвердил, что иногда автобусы выходят на линию без кондукторов. Например, в ситуации, если кондуктор заболел, а заменяющий его не успел явиться до отправления автобуса. «Прежде всего надо, чтобы люди уехали», — пояснил представитель компании.

Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Представителем мэрии было дано разъяснение, что в настоящее время все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты в Кургане, работают с кондукторами. Информации о планируемом отказе от кондукторов в адрес администрации Кургана не поступало. Как уточнили в мэрии, условиями контрактов на перевозки пассажиров предусмотрена работа экипажей, в которые входят водитель и кондуктор.

Ранее URA.RU писало, что курганский перевозчик наказал своих сотрудников за хамство. Водитель и кондуктор автобуса нецензурно выражались.