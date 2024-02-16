Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Власов приехал в Курган. Видео

17 февраля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Роман Власов является многократным чемпионом Олимпиады, мира, Европы и заслуженным мастером спорта РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курган посетил двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Об этом сообщил лидер регионального отделения Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Федор Теребенин, который опубликовал видео с титулованным спортсменом. «Счастлив находиться в Кургане. Хочу пожелать всем успехов и удачи. У нас будет очень много всего, ожидается яркая программа», — сказал борец. Видео с ним выложено на странице Теребенина в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не сообщаются. В сентябре прошлого года Власов посетил Пермский край, где провел мастер-класс по греко-римской борьбе для молодых спортсменов. Он провел показательную программу перед тремя сотнями присутствующих и встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.

Курган посетил двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Об этом сообщил лидер регионального отделения Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Федор Теребенин, который опубликовал видео с титулованным спортсменом. «Счастлив находиться в Кургане. Хочу пожелать всем успехов и удачи. У нас будет очень много всего, ожидается яркая программа», — сказал борец. Видео с ним выложено на странице Теребенина в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не сообщаются. В сентябре прошлого года Власов посетил Пермский край, где провел мастер-класс по греко-римской борьбе для молодых спортсменов. Он провел показательную программу перед тремя сотнями присутствующих и встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.