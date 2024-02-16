Курган посетил двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Об этом сообщил лидер регионального отделения Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Федор Теребенин, который опубликовал видео с титулованным спортсменом.
«Счастлив находиться в Кургане. Хочу пожелать всем успехов и удачи. У нас будет очень много всего, ожидается яркая программа», — сказал борец. Видео с ним выложено на странице Теребенина в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не сообщаются.
В сентябре прошлого года Власов посетил Пермский край, где провел мастер-класс по греко-римской борьбе для молодых спортсменов. Он провел показательную программу перед тремя сотнями присутствующих и встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.
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