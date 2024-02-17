17 февраля 2024
16 февраля 2024

Фотограф Дмитрий Марков перед смертью опубликовал репортаж из Кудымкара

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года Фото:

Российский фотограф Дмитрий Марков перед своей смертью выложил в соцсети репортаж из Кудымкара (Пермский край). Судя по публикации, он посетил город в конце декабря.

«Работа над публикацией о коми-пермяках привела меня в Кудымкар. Даже я со своим опытом путешествий по РФ и Пермскому краю не подозревал о существовании этого городка, который оказался крайне аутентичным и по-своему живописным», — указано на странице Дмитрия Маркова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографа не стало 16 февраля, он умер на 42-м году жизни. Его работы раскупали за несколько миллионов рублей. Основное направление творчества Маркова — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь населения из разных уголков РФ.

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Российский фотограф Дмитрий Марков перед своей смертью выложил в соцсети репортаж из Кудымкара (Пермский край). Судя по публикации, он посетил город в конце декабря. «Работа над публикацией о коми-пермяках привела меня в Кудымкар. Даже я со своим опытом путешествий по РФ и Пермскому краю не подозревал о существовании этого городка, который оказался крайне аутентичным и по-своему живописным», — указано на странице Дмитрия Маркова в соцсети «ВКонтакте». Фотографа не стало 16 февраля, он умер на 42-м году жизни. Его работы раскупали за несколько миллионов рублей. Основное направление творчества Маркова — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь населения из разных уголков РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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