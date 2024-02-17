Фотограф Дмитрий Марков перед смертью опубликовал репортаж из Кудымкара

18 февраля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года Фото: Дмитрий Марков Российский фотограф Дмитрий Марков перед своей смертью выложил в соцсети репортаж из Кудымкара (Пермский край). Судя по публикации, он посетил город в конце декабря. «Работа над публикацией о коми-пермяках привела меня в Кудымкар. Даже я со своим опытом путешествий по РФ и Пермскому краю не подозревал о существовании этого городка, который оказался крайне аутентичным и по-своему живописным», — указано на странице Дмитрия Маркова в соцсети «ВКонтакте». Фотографа не стало 16 февраля, он умер на 42-м году жизни. Его работы раскупали за несколько миллионов рублей. Основное направление творчества Маркова — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь населения из разных уголков РФ.

Российский фотограф Дмитрий Марков перед своей смертью выложил в соцсети репортаж из Кудымкара (Пермский край). Судя по публикации, он посетил город в конце декабря. «Работа над публикацией о коми-пермяках привела меня в Кудымкар. Даже я со своим опытом путешествий по РФ и Пермскому краю не подозревал о существовании этого городка, который оказался крайне аутентичным и по-своему живописным», — указано на странице Дмитрия Маркова в соцсети «ВКонтакте». Фотографа не стало 16 февраля, он умер на 42-м году жизни. Его работы раскупали за несколько миллионов рублей. Основное направление творчества Маркова — фотография простых людей. Он любил показывать жизнь населения из разных уголков РФ.