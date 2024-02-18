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Бастрыкин поручил арестовать кассира-мигранта, пристававшего к ребенку в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Правонарушитель оказался выходцем из Таджикистана Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал заключить под стражу мигранта, который приставал в Тюмени к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщает ведомство в соцсети.

«Внимание председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию телеграм-канала о том, что в феврале текущего года в городе Тюмени мигрант совершил противоправные действия в отношении малолетней девочки. Бастрыкин поручил … принять меры к избранию в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Правонарушитель оказался гражданином Таджикистана. Бастрыкин также запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Ответственным назначен глава СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков.

ЧП произошло 13 февраля 2024 года. Мама ребенка записала видеообращение о данном происшествии и разместила его в соцсети. Мужчина является сотрудником торговой сети «Красное&Белое». Против него в областном Управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал заключить под стражу мигранта, который приставал в Тюмени к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Внимание председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию телеграм-канала о том, что в феврале текущего года в городе Тюмени мигрант совершил противоправные действия в отношении малолетней девочки. Бастрыкин поручил … принять меры к избранию в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Правонарушитель оказался гражданином Таджикистана. Бастрыкин также запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Ответственным назначен глава СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков. ЧП произошло 13 февраля 2024 года. Мама ребенка записала видеообращение о данном происшествии и разместила его в соцсети. Мужчина является сотрудником торговой сети «Красное&Белое». Против него в областном Управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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