СК в Тюмени завел уголовное дело на мигранта-кассира, пристававшего к ребенку

Следователи задержали нарушителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени следователи задержали работника из Средней Азии, пристававшего к 13-летней девочке. В областном управлении СК РФ сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях.

«Следственным отделом по Ленинскому АО города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). По данным следствия, 13 февраля текущего года в городе Тюмени рабочий из Средней Азии совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время нарушитель задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. В областной прокуратуре также заинтересовались инцидентом. Расследование и ход уголовного дела находится на контроле ведомства, а также назначена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ЧП произошло 13 февраля 2024 года. Мама ребенка записала видеообращение о данном происшествии и разместила его в соцсети. Мужчина является сотрудником торговой сети «Красное&Белое». Ее дочь пошла в магазин, а после того, как она сделала покупки и вышла оттуда, за ней увязался продавец торговой точки и начал приставать. На мужчину было написано заявление в полицию.