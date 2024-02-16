16 февраля 2024

СК в Тюмени завел уголовное дело на мигранта-кассира, пристававшего к ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи задержали нарушителя Фото:

В Тюмени следователи задержали работника из Средней Азии, пристававшего к 13-летней девочке. В областном управлении СК РФ сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях.

«Следственным отделом по Ленинскому АО города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). По данным следствия, 13 февраля текущего года в городе Тюмени рабочий из Средней Азии совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время нарушитель задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. В областной прокуратуре также заинтересовались инцидентом. Расследование и ход уголовного дела находится на контроле ведомства, а также назначена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ЧП произошло 13 февраля 2024 года. Мама ребенка записала видеообращение о данном происшествии и разместила его в соцсети. Мужчина является сотрудником торговой сети «Красное&Белое». Ее дочь пошла в магазин, а после того, как она сделала покупки и вышла оттуда, за ней увязался продавец торговой точки и начал приставать. На мужчину было написано заявление в полицию.

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В Тюмени следователи задержали работника из Средней Азии, пристававшего к 13-летней девочке. В областном управлении СК РФ сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях. «Следственным отделом по Ленинскому АО города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). По данным следствия, 13 февраля текущего года в городе Тюмени рабочий из Средней Азии совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время нарушитель задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. В областной прокуратуре также заинтересовались инцидентом. Расследование и ход уголовного дела находится на контроле ведомства, а также назначена проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ЧП произошло 13 февраля 2024 года. Мама ребенка записала видеообращение о данном происшествии и разместила его в соцсети. Мужчина является сотрудником торговой сети «Красное&Белое». Ее дочь пошла в магазин, а после того, как она сделала покупки и вышла оттуда, за ней увязался продавец торговой точки и начал приставать. На мужчину было написано заявление в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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