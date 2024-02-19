19 февраля 2024

В Тюменской области по селу разгуливает косуля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
Животные ищут корм и выходят к людям Фото:

В селе Гагарино Ишимского района Тюменской области по улицам разгуливает косуля. Снимок дикого животного опубликовали в социальных сетях.

«Вот опять в Гагарино бегает красавица по улице Мира», — такой пост появился в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». К нему прилагается фотография косули.

В комментариях к посту жители пожалели косулю. По их словам, из-за плотного снега животным не хватает пропитания, из-за чего они выходят к людям.

Как ранее писало URA.RU, в регионе стали замечать большие скопления косуль. Это пояснили тем, что животные ищут корм. Истощенных зверей подкармливают охотники.

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В селе Гагарино Ишимского района Тюменской области по улицам разгуливает косуля. Снимок дикого животного опубликовали в социальных сетях. «Вот опять в Гагарино бегает красавица по улице Мира», — такой пост появился в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». К нему прилагается фотография косули. В комментариях к посту жители пожалели косулю. По их словам, из-за плотного снега животным не хватает пропитания, из-за чего они выходят к людям. Как ранее писало URA.RU, в регионе стали замечать большие скопления косуль. Это пояснили тем, что животные ищут корм. Истощенных зверей подкармливают охотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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