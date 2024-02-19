Животные ищут корм и выходят к людям
В селе Гагарино Ишимского района Тюменской области по улицам разгуливает косуля. Снимок дикого животного опубликовали в социальных сетях.
«Вот опять в Гагарино бегает красавица по улице Мира», — такой пост появился в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». К нему прилагается фотография косули.
В комментариях к посту жители пожалели косулю. По их словам, из-за плотного снега животным не хватает пропитания, из-за чего они выходят к людям.
Как ранее писало URA.RU, в регионе стали замечать большие скопления косуль. Это пояснили тем, что животные ищут корм. Истощенных зверей подкармливают охотники.
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