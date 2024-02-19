В Тюмени водителям отменят плату за парковку

В Тюмени 23 февраля все городские парковки будут бесплатными

20 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

В честь праздника и выходных дней парковаться можно будет бесплатно Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 23 по 25 февраля городские паркинги в Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 23 по 25 февраля включительно водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Напоминаем, что места со знаком „Инвалид“ занимать запрещено», — сообщили в администрации Тюмени. В городе платные парковки находятся в периметре следующих улиц: Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;

Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;

Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный). Реестр парковок представлен в мобильном приложении «Тюменские парковки».

С 23 по 25 февраля городские паркинги в Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 23 по 25 февраля включительно водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Напоминаем, что места со знаком „Инвалид“ занимать запрещено», — сообщили в администрации Тюмени. В городе платные парковки находятся в периметре следующих улиц: Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный). Реестр парковок представлен в мобильном приложении «Тюменские парковки».