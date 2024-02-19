19 февраля 2024

В Тюмени водителям отменят плату за парковку

В Тюмени 23 февраля все городские парковки будут бесплатными
© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
В честь праздника и выходных дней парковаться можно будет бесплатно Фото:

С 23 по 25 февраля городские паркинги в Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 23 по 25 февраля включительно водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Напоминаем, что места со знаком „Инвалид“ занимать запрещено», — сообщили в администрации Тюмени.

В городе платные парковки находятся в периметре следующих улиц:

  • Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;
  • Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;
  • Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный). Реестр парковок представлен в мобильном приложении «Тюменские парковки».

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С 23 по 25 февраля городские паркинги в Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 23 по 25 февраля включительно водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Напоминаем, что места со знаком „Инвалид“ занимать запрещено», — сообщили в администрации Тюмени. В городе платные парковки находятся в периметре следующих улиц: Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный). Реестр парковок представлен в мобильном приложении «Тюменские парковки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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