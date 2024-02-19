В Тюмени водителям отменят плату за парковку

В честь праздника и выходных дней парковаться можно будет бесплатно
С 23 по 25 февраля городские паркинги в Тюмени будут работать в бесплатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 23 по 25 февраля включительно водители смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Напоминаем, что места со знаком „Инвалид“ занимать запрещено», — сообщили в администрации Тюмени.
В городе платные парковки находятся в периметре следующих улиц:
- Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная;
- Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая;
- Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный). Реестр парковок представлен в мобильном приложении «Тюменские парковки».
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