В Тюменской области поймали подростков, наживавшихся на пенсионерах

Пенсионеркам говорили, что их дети совершили ДТП и предлагали их выкупить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое подростков 16 и 17 лет стали фигурантами уголовного дела из-за того, что подрабатывали курьерами, забиравшими деньги у обманутых пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, 15 февраля жители поселка Голышманово через мессенджер вступили в сговор с неустановленным лицом и согласились стать курьерами, забирающими деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“», — рассказали в ведомстве.

Организатор преступлений успел обзвонить восемь пенсионеров. Каждому сообщали, что их дочь или сын виновны в аварии, а чтобы избежать ответственности, нужно заплатить некую сумму. Обман подействовал на двух женщин: малолетним курьерам они суммарно отдали 500 000 рублей. Малую часть подростки оставили себе, остальное перевели организатору. Сейчас несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.