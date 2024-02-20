В Тюменской области поймали подростков, наживавшихся на пенсионерах

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Весны и Труда. Курган, пенсионерка, бабушка с телефоном
Пенсионеркам говорили, что их дети совершили ДТП и предлагали их выкупить (архивное фото) Фото:

Двое подростков 16 и 17 лет стали фигурантами уголовного дела из-за того, что подрабатывали курьерами, забиравшими деньги у обманутых пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, 15 февраля жители поселка Голышманово через мессенджер вступили в сговор с неустановленным лицом и согласились стать курьерами, забирающими деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“», — рассказали в ведомстве.

Организатор преступлений успел обзвонить восемь пенсионеров. Каждому сообщали, что их дочь или сын виновны в аварии, а чтобы избежать ответственности, нужно заплатить некую сумму. Обман подействовал на двух женщин: малолетним курьерам они суммарно отдали 500 000 рублей. Малую часть подростки оставили себе, остальное перевели организатору. Сейчас несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.

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Двое подростков 16 и 17 лет стали фигурантами уголовного дела из-за того, что подрабатывали курьерами, забиравшими деньги у обманутых пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «Возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, 15 февраля жители поселка Голышманово через мессенджер вступили в сговор с неустановленным лицом и согласились стать курьерами, забирающими деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“», — рассказали в ведомстве. Организатор преступлений успел обзвонить восемь пенсионеров. Каждому сообщали, что их дочь или сын виновны в аварии, а чтобы избежать ответственности, нужно заплатить некую сумму. Обман подействовал на двух женщин: малолетним курьерам они суммарно отдали 500 000 рублей. Малую часть подростки оставили себе, остальное перевели организатору. Сейчас несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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