20 февраля 2024

В Кургане более 10 домов и поликлиника остались без воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Без воды осталось 17 жилых домов и частная поликлиника Фото:

В результате аварии на водопроводе в Кургане остались без воды люди в 17 жилых домах и поликлинике. Аварию уже устраняют коммунальщики. Об этом сообщил АО «Водный Союз» в своем telegram-канале.

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Кирова,111 без холодного водоснабжения: ул. Кирова,98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

Также, по данным компании, без холодной воды остались дома по улице Коли Мяготина, 111А и 117. По улице Товарная без воды остался только дом № 11. По адресу улица Проходная, 6, где расположена поликлиника ЧУЗ «РЖД-Медицина», тоже нет воды из-за аварии.

Ранее URA.RU писало, что в районе Энергетики в Кургане пройдет отключение горячей воды. На местном трубопроводе проводились ремонтные работы.

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В результате аварии на водопроводе в Кургане остались без воды люди в 17 жилых домах и поликлинике. Аварию уже устраняют коммунальщики. Об этом сообщил АО «Водный Союз» в своем telegram-канале. «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Кирова,111 без холодного водоснабжения: ул. Кирова,98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». Также, по данным компании, без холодной воды остались дома по улице Коли Мяготина, 111А и 117. По улице Товарная без воды остался только дом № 11. По адресу улица Проходная, 6, где расположена поликлиника ЧУЗ «РЖД-Медицина», тоже нет воды из-за аварии. Ранее URA.RU писало, что в районе Энергетики в Кургане пройдет отключение горячей воды. На местном трубопроводе проводились ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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