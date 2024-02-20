В Кургане более 10 домов и поликлиника остались без воды из-за аварии

21 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Без воды осталось 17 жилых домов и частная поликлиника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате аварии на водопроводе в Кургане остались без воды люди в 17 жилых домах и поликлинике. Аварию уже устраняют коммунальщики. Об этом сообщил АО «Водный Союз» в своем telegram-канале. «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Кирова,111 без холодного водоснабжения: ул. Кирова,98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». Также, по данным компании, без холодной воды остались дома по улице Коли Мяготина, 111А и 117. По улице Товарная без воды остался только дом № 11. По адресу улица Проходная, 6, где расположена поликлиника ЧУЗ «РЖД-Медицина», тоже нет воды из-за аварии. Ранее URA.RU писало, что в районе Энергетики в Кургане пройдет отключение горячей воды. На местном трубопроводе проводились ремонтные работы.

В результате аварии на водопроводе в Кургане остались без воды люди в 17 жилых домах и поликлинике. Аварию уже устраняют коммунальщики. Об этом сообщил АО «Водный Союз» в своем telegram-канале. «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Кирова,111 без холодного водоснабжения: ул. Кирова,98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». Также, по данным компании, без холодной воды остались дома по улице Коли Мяготина, 111А и 117. По улице Товарная без воды остался только дом № 11. По адресу улица Проходная, 6, где расположена поликлиника ЧУЗ «РЖД-Медицина», тоже нет воды из-за аварии. Ранее URA.RU писало, что в районе Энергетики в Кургане пройдет отключение горячей воды. На местном трубопроводе проводились ремонтные работы.