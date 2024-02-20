Тюменский поставщик ФСИН поссорился с тобольской пиццерией

Молочная компания из Тюмени судится с пиццерией из Тобольска из-за долгов

21 февраля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Тюменская компания много лет поставляет сыры в управления ФСИН по всему Уралу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменский поставщик сыров, который несколько лет снабжает молочной продукцией уральские исправительные колонии, судится с пиццерией из Тобольска. Иск зарегистрирован в электронной картотеке арбитражных дел. «Истец — ООО „ЕвроСиб-Трейд“, зарегистрированный в Тюмени; ответчик — ООО „АМ-Групп“, работающий в Тобольске. Суть дела — гражданский иск. Документ зарегистрирован, но пока не принят в производство», — сообщает система электронного правосудия. Система СБИС сообщает, что тобольская компания владеет брендом MEGA Pizza и работает на рынке общепита Тобольска с 2011 года. Крупных исков у партнеров к этой компании не зарегистрировано. Из рисков СБИС отмечает низкую рентабельность и долг по налогам на сумму 29,5 тысяч рублей. ООО «ЕвроСиб — Трейд», по данным СБИС, имеет в активе более 2,5 тысяч отработанных контрактов и участий в закупках. Одним из ключевых партнеров тюменской компании является ФСИН России — «ЕвроСиб — Трейд» занимается поставкой молочной продукции в исправительные колонии по всему Уралу. URA.RU направило запросы фигурантам дела, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что к нескольким агрокомпаниям крупного тюменского холдинга возникли претензии у федерального поставщика.

Тюменский поставщик сыров, который несколько лет снабжает молочной продукцией уральские исправительные колонии, судится с пиццерией из Тобольска. Иск зарегистрирован в электронной картотеке арбитражных дел. «Истец — ООО „ЕвроСиб-Трейд“, зарегистрированный в Тюмени; ответчик — ООО „АМ-Групп“, работающий в Тобольске. Суть дела — гражданский иск. Документ зарегистрирован, но пока не принят в производство», — сообщает система электронного правосудия. Система СБИС сообщает, что тобольская компания владеет брендом MEGA Pizza и работает на рынке общепита Тобольска с 2011 года. Крупных исков у партнеров к этой компании не зарегистрировано. Из рисков СБИС отмечает низкую рентабельность и долг по налогам на сумму 29,5 тысяч рублей. ООО «ЕвроСиб — Трейд», по данным СБИС, имеет в активе более 2,5 тысяч отработанных контрактов и участий в закупках. Одним из ключевых партнеров тюменской компании является ФСИН России — «ЕвроСиб — Трейд» занимается поставкой молочной продукции в исправительные колонии по всему Уралу. URA.RU направило запросы фигурантам дела, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что к нескольким агрокомпаниям крупного тюменского холдинга возникли претензии у федерального поставщика.