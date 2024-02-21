Губернатор Артюхов поблагодарил Матвиенко за поддержку инициатив

Артюхов (на фото) выразил благодарность сенаторам и лично председателю СФ Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил благодарность сенаторам и лично председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за поддержку инициатив окружных властей. Особо руководитель ЯНАО отметил значение выплат полных северных надбавок с первого дня работы. Силовые структуры округа остро нуждаются в молодых кадрах, отметил губернатор в своем telegram-канале.

«Благодарю сенаторов России и лично председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко за поддержку нашей инициативы — выплачивать полные северные надбавки с первого дня работы. Сегодня федеральные ведомства в арктических регионах — полиция, налоговая служба, МЧС — остро нуждаются в молодых специалистах», — пишет Дмитрий Артюхов.

По словам руководителя региона, в приоритете округа — безопасность. «Справедливо, чтобы труд каждого, кто вносит вклад в развитие Крайнего Севера, оплачивался достойно. С этим согласны Президент России и верхняя палата парламента. Уверен в успешном решении вопроса при такой всесторонней поддержке», — говорит Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что сенаторы поддержали инициативы властей Ямала, касающиеся туризма, образования, экологии, привлечения кадров в Арктические регионы. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с Днем оленевода, который начнется 24 февраля в Надыме. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин получили награды из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.