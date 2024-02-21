В ЯНАО семья кочевников получила средства на покупку квартиры

Семья Атаман проживает в Байдарацкой тундре Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО многодетная семья кочевников Филиппа и Августины Атаман получила сертификат на покупку квартиры. Об этом в соцсети сообщил глава района Иван Сакал.

«Благодаря окружной мере поддержке сегодня счастливыми обладателями сертификата на улучшение жилищных условий стали многодетные семьи. Семья Филиппа и Августины Атаман ведут кочевой образ жизни. Средства сертификата молодая семья направит на покупку квартиры», — сообщил Сакал в своем telegram-канале.

Семья проживает в Байдарацкой тундре и воспитывает троих детей. Ранее они уже были обладателями чумового капитала. Кочевники планируют приобрести квартиру в Аксарке.

Вместе с ними сертификат получила многодетная семья Анагуричи, в которой подрастает пятеро детей. Супруги уже выбрали дом для покупки.

Жители ЯНАО также могут воспользоваться социальной выплатой, чтобы купить жилье на юге Тюменской области. На получение сертификата могут претендовать семьи ветеранов боевых действий, северяне, проживающие в преобразованных населенных пунктах, жители аварийных домов, а также пенсионеры по старости и инвалиды. В округе уже 24 семьи получили документы.