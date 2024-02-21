Курганцы избавляются от бизнеса в бьюти-индустрии. Скрин

22 февраля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

На продажу выставили готовый бизнес в сфере красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганские предприниматели выставили на продажу салоны красоты и шоурумы. Цены на готовый бизнес варьируются от 85 000 до 1 500 000 рублей. Информацию о продаже курганцы выставили на сервисе объявлений Avito. «Продается студия реконструкции волос в центре Кургана со всем необходимым оборудованием. В студии установлена промышленная вытяжка. Размер зала: 65 квадратных метров на четыре кресла парикмахерских, комната отдыха для персонала, где можно переодеться и покушать. Оставляем всю мебель: мойка, стеллажи, зеркала, кресла, тележки, вытяжка промышленная, кондиционер», — указано в описании объявления о продаже. Сообщается, что сотрудники салона после продажи бизнеса работать не останутся, поэтому будущему владельцу придется набирать свой штат. Стоимость студии креатина составляет 460 000 рублей, дополнительно придется платить за аренду. В центре Кургана также продают салон красоты за 300 000 рублей. Владелец объявления написал, что в помещении представлено большое пространство с тремя кабинетами и подсобкой для работников. Общая площадь — 81,5 квадратный метр. В Кургане продают студию массажа, которая находится в центре. Продавец указал в объявлении, что к новому владельцу перейдут соцсети салона, клиентская база на 1 500 человек, два кабинета и оборудование. Стоимость готового бизнеса составила 1 450 000 рублей. В самой студии продолжают работать два мастера. Также выставили на продажу подготовленный кабинет для бьюти-мастеров. В помещении был сделан ремонт, а также установлена мебель для косметологов, специалистов по ресницам и массажистов. Общая площадь кабинета — 19 квадратных метров. Также в центре Кургана бизнесмены продают два шоурума. Первый продают за 299 000 рублей. В помещении установлено оборудование в стиле лофт: стойки, рейлы, примерочная и световое оформление. За дополнительную плату можно приобрести остаток молодежной женской одежды и обуви. Второй шоурум продают за 390 000 рублей. В магазине также остался остаток одежды на все сезоны. Вместе с шоурумом владелец продает оборудование: рейлы, отпариватель, зеркало, примерочную и другую мебель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставляли на продажу две парикмахерских, представляющих одну торговую сеть. Бизнес оценивали в 950 000 рублей В Кургане выставили на продажу салон красоты Фото: скрин сайта Avito Предприниматель избавляется от студии массажа Фото: скрин сайта Avito В центре Кургана продают шоурумы Фото: скрин сайта Avito Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские предприниматели выставили на продажу салоны красоты и шоурумы. Цены на готовый бизнес варьируются от 85 000 до 1 500 000 рублей. Информацию о продаже курганцы выставили на сервисе объявлений Avito. «Продается студия реконструкции волос в центре Кургана со всем необходимым оборудованием. В студии установлена промышленная вытяжка. Размер зала: 65 квадратных метров на четыре кресла парикмахерских, комната отдыха для персонала, где можно переодеться и покушать. Оставляем всю мебель: мойка, стеллажи, зеркала, кресла, тележки, вытяжка промышленная, кондиционер», — указано в описании объявления о продаже. Сообщается, что сотрудники салона после продажи бизнеса работать не останутся, поэтому будущему владельцу придется набирать свой штат. Стоимость студии креатина составляет 460 000 рублей, дополнительно придется платить за аренду. В центре Кургана также продают салон красоты за 300 000 рублей. Владелец объявления написал, что в помещении представлено большое пространство с тремя кабинетами и подсобкой для работников. Общая площадь — 81,5 квадратный метр. В Кургане продают студию массажа, которая находится в центре. Продавец указал в объявлении, что к новому владельцу перейдут соцсети салона, клиентская база на 1 500 человек, два кабинета и оборудование. Стоимость готового бизнеса составила 1 450 000 рублей. В самой студии продолжают работать два мастера. Также выставили на продажу подготовленный кабинет для бьюти-мастеров. В помещении был сделан ремонт, а также установлена мебель для косметологов, специалистов по ресницам и массажистов. Общая площадь кабинета — 19 квадратных метров. Также в центре Кургана бизнесмены продают два шоурума. Первый продают за 299 000 рублей. В помещении установлено оборудование в стиле лофт: стойки, рейлы, примерочная и световое оформление. За дополнительную плату можно приобрести остаток молодежной женской одежды и обуви. Второй шоурум продают за 390 000 рублей. В магазине также остался остаток одежды на все сезоны. Вместе с шоурумом владелец продает оборудование: рейлы, отпариватель, зеркало, примерочную и другую мебель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставляли на продажу две парикмахерских, представляющих одну торговую сеть. Бизнес оценивали в 950 000 рублей