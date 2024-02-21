В магазине сети «Магнит» в Тюмени запретили продажу алкоголя 23 февраля

В одном из «Магнитов» самовольно решили не продавать спиртное в праздник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазине сети «Магнит», расположенном в центре Тюмени, покупателям объявили, что в праздничный день 23 февраля продажа алкоголя будет под запретом. Об этом URA.RU сообщил читатель. В торговой точке сослались на запрет от властей, однако закона, запрещающего покупать спиртное в День защитника Отечества, в Тюменской области не существует.

«На моей памяти 23 февраля спиртное всегда продавали. А тут говорят — запрещено. И объявление об этом висит в магазине», — рассказал агентству тюменец.

На сообщении, вывешенном в торговой точке, сообщается, что 23 февраля продажа алкоголя будет ограничена на период с 08:00 до 23:00. В локальном документе также указаны ссылки на нормативно-правовые акты, якобы регламентирующие этот запрет. Однако, один из них (постановление правительства Тюменской области от 27.12.2013 №575-п) утратил свою силу еще в 2017 году. А второй прямых ограничений на реализацию спиртного в праздник не устанавливает.

В настоящее время в Тюменской области продажа алкоголя запрещена в определенные даты. Это 1 и 9 мая, 1 и 12 июня, День молодежи, 1 сентября и День народного единства. Муниципалитеты имеют право расширять этот список. Однако, как рассказали URA.RU в мэрии Тюмени, по 23 февраля подобного решения не принималось.

Агентство направило запрос в пресс-службу сети «Магнит». Ответ ожидается.

Такое объявление вывесили в одном из тюменских «Магнитов» Фото: читатель URA.RU