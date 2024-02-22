Фармпредприятие Кургана вложило сотни миллионов в строительство комплекса для хранения медикаментов

В строительство крупного складского комплекса для хранения медицинских препаратов на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане вложили порядка 700 миллионов рублей. Об этом рассказала директор по производству Руслана Ларина.
«На территории строится огромный складской комплекс, который поможет усовершенствовать систему хранения, отгрузки продукции и в корне поменяет подходы к логистике. В этот проект компания инвестировала около 700 миллионов рублей», — рассказала Ларина в интервью радио «За облаками». Всего в создание фармацевтического склада было запланировано вложение около двух млрд рублей.
В 2024 году ожидается запуск новой линии фасовки стерильных антибиотиков, инфузионных растворов, производства лекарственных препаратов в микротубах. Также в планах внедрить новый блок в процесс производства субстанций методом лиофильной сушки. Оборудование будет закуплено из Китая. Ранее URA.RU писало, что на фармпредприятии «Синтез» построили новый цех по производству инъекционных препаратов.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.