Фармпредприятие Кургана вложило сотни миллионов в строительство комплекса для хранения медикаментов

Завод «Синтез» из Кургана инвестировал около 700 млн в строительство склада
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание фармацевтического предприятия «Синтез» и «Велфарм». Курган, синтез, фармацевтическое предприятие
На «Синтезе» строят фармацевтический склад Фото:

В строительство крупного складского комплекса для хранения медицинских препаратов на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане вложили порядка 700 миллионов рублей. Об этом рассказала директор по производству Руслана Ларина.

«На территории строится огромный складской комплекс, который поможет усовершенствовать систему хранения, отгрузки продукции и в корне поменяет подходы к логистике. В этот проект компания инвестировала около 700 миллионов рублей», — рассказала Ларина в интервью радио «За облаками». Всего в создание фармацевтического склада было запланировано вложение около двух млрд рублей.

В 2024 году ожидается запуск новой линии фасовки стерильных антибиотиков, инфузионных растворов, производства лекарственных препаратов в микротубах. Также в планах внедрить новый блок в процесс производства субстанций методом лиофильной сушки. Оборудование будет закуплено из Китая. Ранее URA.RU писало, что на фармпредприятии «Синтез» построили новый цех по производству инъекционных препаратов.

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В строительство крупного складского комплекса для хранения медицинских препаратов на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане вложили порядка 700 миллионов рублей. Об этом рассказала директор по производству Руслана Ларина. «На территории строится огромный складской комплекс, который поможет усовершенствовать систему хранения, отгрузки продукции и в корне поменяет подходы к логистике. В этот проект компания инвестировала около 700 миллионов рублей», — рассказала Ларина в интервью радио «За облаками». Всего в создание фармацевтического склада было запланировано вложение около двух млрд рублей. В 2024 году ожидается запуск новой линии фасовки стерильных антибиотиков, инфузионных растворов, производства лекарственных препаратов в микротубах. Также в планах внедрить новый блок в процесс производства субстанций методом лиофильной сушки. Оборудование будет закуплено из Китая. Ранее URA.RU писало, что на фармпредприятии «Синтез» построили новый цех по производству инъекционных препаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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