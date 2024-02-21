В Тюмени на 23 февраля состоится концерт «Фактор-2»

Главное спортивное состязание февраля состоится у моста Влюбленных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества, пройдет ряд необычных культурных событий. Редакция URA.RU собрала самые интересные — от театральных постановок до спортивных состязаний.

Концерты

В пятницу, 23 февраля, состоится концерт группы «Фактор-2». Дуэт исполнит такие полюбившиеся хиты, как: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и другие.

Для любителей камерных мероприятий в Тюмени пройдет творческая встреча с музыкантами Павлом Андреенко и Натальей Середой. Дуэт исполнит песни советских поэтов и композиторов. В программе прозвучат популярные и малоизвестные широкой публике композиции под гитарный аккомпанемент.

Спектакли

Тюменский кукольный театр представит постановку «Детство, опаленное войной». Спектакль является своего рода обращением к современным детям: «Мирное небо — великий подарок вашей жизни, цените его!».

В субботу, 24 февраля, Тюменский драматический театр покажет зрителям спектакль «Ветер в тополях». Постановка является лауреатом нескольких престижных премий. В центре сюжета — три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни.

Спортивные состязания

В День защитника Отечества в Тюмени пройдет сразу несколько спортивных соревнований. Ставшие уже традиционными состязания сноубордистов «Битва на Туре» пройдут у моста Влюбленных.

В субботу состоится турнир RCC 18. Главный боем станет противостояние Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова. Всего в турнире запланированы 13 поединков по ММА и кикбоксингу, в том числе и бои с участием тюменских бойцов.

Для бойцов в городе пройдет состязание «Тюменский характер». Профессиональные спортсмены выступят в трех дисциплинах — армспорт, гиревой спорт и армлифтинг. Зрители также смогут приять участие и проверить себя на силу и ловкость.