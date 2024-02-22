Женщина с малышом не может продать квартиру из-за решения мэрии Шадринска

Незрячей сироте дали квартиру на третьем этаже и продлили договор спецнайма еще на 5 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске сирота, инвалид II-ой группы по зрению не может улучшить свои жилищные условия из-за решения городской администрации. После рождения ребенка женщина планировала продать жилье на третьем этаже, чтобы купить удобную квартиру на первом этаже. Но чиновники продлили ей договор спецнайма еще на пять лет. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков, который считает, что права молодой женщины нарушены.

«Сирота, инвалид II-ой группы по зрению получила квартиру на третьем этаже дома. Женщина родила ребенка, на третьем этаже она жить не может: спускаться по лестницам с маленьким ребенком и коляской проблематично, небезопасно. Она арендовала квартиру на первом этаже, дождалась истечения срока договора спецнайма (5 лет), чтобы перезаключить на соцнайм. Планировала продать квартиру на третьем этаже, чтобы купить на первом. Однако администрация вынесла постановление о продлении договора спецнайма еще на пять лет», — рассказал Андрюков.

По словам правозащитника, чиновники объяснили решение тем, что женщина нерегулярно оплачивала коммунальные услуги. По мнению Андрюкова, это не является показателем несоциализации сироты. Долгов у женщины нет. Правозащитник обратился с жалобой в прокуратуру.

В администрации города Шадринска на запрос URA.RU ответили, что муниципалитет продлил договор специального найма по факту истечения предыдущего договора 25 декабря 2023 года. «Договор по законодательству может продлеваться многократно. Договор социального найма, необходимый для приватизации, мог и может быть заключен, если наниматель обращается за месяц до истечения сроков действующего договора спецнайма с определенным пакетом документов. Но к этой дате наниматель в администрацию не обратился», — пояснили в мэрии. Возможны ли какие-либо варианты решения жилищного вопроса для женщины-инвалида, в мэрии не уточнили.