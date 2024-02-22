Фадеев пожаловался, что из-за нового проекта его завалили тысячами писем. Видео

22 февраля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Фадеева завалили письмами после объявления о наборе авторов детских стихов Фото: Анна Майорова © URA.RU Продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев пожаловался, что из-за нового проекта по поиску детских поэтов-песенников его завалили тысячами писем. Артист посетовал, что большинство не поняли его запроса и присылали ему истории и фотографии своих детей вместо стихов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «У нас от вас пришло огромное количество писем. Тысячи, если не сказать больше. Но в большинстве этих писем либо истории про себя и песни либо фотографии своих близких и детей. Нам все это интересно, но запрос был в другом — в том, кто пишет детские стихи», — сказал Фадеев. При этом продюсер отметил, что из всей массы писем уже отобрано несколько стихов, над которыми будет работать его команда. Фадеев планирует сделать большой цикл детских песен. По его словам, сейчас он «горит» этим проектов и хочет довести все до финала. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев ищет поэтов-песенников для своего проекта. Также сообщалось, что музыкант решил повторно провести конкурс аранжировщиков, чтобы найти новых участников для своей команды.

Продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев пожаловался, что из-за нового проекта по поиску детских поэтов-песенников его завалили тысячами писем. Артист посетовал, что большинство не поняли его запроса и присылали ему истории и фотографии своих детей вместо стихов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «У нас от вас пришло огромное количество писем. Тысячи, если не сказать больше. Но в большинстве этих писем либо истории про себя и песни либо фотографии своих близких и детей. Нам все это интересно, но запрос был в другом — в том, кто пишет детские стихи», — сказал Фадеев. При этом продюсер отметил, что из всей массы писем уже отобрано несколько стихов, над которыми будет работать его команда. Фадеев планирует сделать большой цикл детских песен. По его словам, сейчас он «горит» этим проектов и хочет довести все до финала. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев ищет поэтов-песенников для своего проекта. Также сообщалось, что музыкант решил повторно провести конкурс аранжировщиков, чтобы найти новых участников для своей команды.