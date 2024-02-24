24 февраля 2024
23 февраля 2024

Жители ЯНАО отправили более 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В зону СВО доставили 20 тонн гумпомощи на автомобиле ГУМЧС по ЯНАО Фото:

С помощью автомобиля МЧС в зону специальной военной операции доставлено 20 тонн гуманитарной помощи. Ее собрали добровольцы и спасатели ЯНАО, сообщили в региональном ГУМЧС России.

«Автомобиль главного управления [МЧС России по ЯНАО] с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции доставил все что, собрали ямальцы. Добровольцам и спасателям удалось собрать более 20 тонн всего самого необходимого», — написано в telegram-канале ведомства.

В список помощи вошли нательное белье, одежда, продукты питания, сладости, предметы личной гигиены, медикаменты, строительные материалы, маскировочные сетки, окопные свечи, печи для обогрева и многое другое. Сейчас добровольцы и спасатели разгружают фуру и сортируют груз для доставки по разным направлениям фронта в труднодоступные места.

У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час собрали необходимую сумму.

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С помощью автомобиля МЧС в зону специальной военной операции доставлено 20 тонн гуманитарной помощи. Ее собрали добровольцы и спасатели ЯНАО, сообщили в региональном ГУМЧС России. «Автомобиль главного управления [МЧС России по ЯНАО] с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции доставил все что, собрали ямальцы. Добровольцам и спасателям удалось собрать более 20 тонн всего самого необходимого», — написано в telegram-канале ведомства. В список помощи вошли нательное белье, одежда, продукты питания, сладости, предметы личной гигиены, медикаменты, строительные материалы, маскировочные сетки, окопные свечи, печи для обогрева и многое другое. Сейчас добровольцы и спасатели разгружают фуру и сортируют груз для доставки по разным направлениям фронта в труднодоступные места. У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час собрали необходимую сумму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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