Жители ЯНАО отправили более 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

С помощью автомобиля МЧС в зону специальной военной операции доставлено 20 тонн гуманитарной помощи. Ее собрали добровольцы и спасатели ЯНАО, сообщили в региональном ГУМЧС России.
«Автомобиль главного управления [МЧС России по ЯНАО] с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции доставил все что, собрали ямальцы. Добровольцам и спасателям удалось собрать более 20 тонн всего самого необходимого», — написано в telegram-канале ведомства.
В список помощи вошли нательное белье, одежда, продукты питания, сладости, предметы личной гигиены, медикаменты, строительные материалы, маскировочные сетки, окопные свечи, печи для обогрева и многое другое. Сейчас добровольцы и спасатели разгружают фуру и сортируют груз для доставки по разным направлениям фронта в труднодоступные места.
У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час собрали необходимую сумму.
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