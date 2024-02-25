25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Ноябрьске жители остались без электричества из-за ночного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
В Ноябрьске из-за пожара трансформатора городской район остался без электричества Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 26 февраля произошло аварийное отключение электричества в седьмом микрорайоне. Причиной стало возгорание трансформаторной будки, сообщают в социальных сетях.

«В Ноябрьске в районе дома 107 — задымление внутри трансформаторной будки. В результате возгорания повреждено электрооборудование и электрическая проводка», — сообщается в telegram-канале «NSK».

Из-за возгорания произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне, в остальных районах электроснабжение города оставалось бесперебойным. В пресс-службе администрации корреспонденту пояснили, что неисправность была оперативно устранена специалистами «Энерго-газ-Ноябрьск», за счет перехода на резервное питание.

В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту пояснили, что пожар в трансформаторной будке произошел ночью 26 февраля, пожар был оперативно потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В Ноябрьске произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне
В Ноябрьске произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 26 февраля произошло аварийное отключение электричества в седьмом микрорайоне. Причиной стало возгорание трансформаторной будки, сообщают в социальных сетях. «В Ноябрьске в районе дома 107 — задымление внутри трансформаторной будки. В результате возгорания повреждено электрооборудование и электрическая проводка», — сообщается в telegram-канале «NSK». Из-за возгорания произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне, в остальных районах электроснабжение города оставалось бесперебойным. В пресс-службе администрации корреспонденту пояснили, что неисправность была оперативно устранена специалистами «Энерго-газ-Ноябрьск», за счет перехода на резервное питание. В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту пояснили, что пожар в трансформаторной будке произошел ночью 26 февраля, пожар был оперативно потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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