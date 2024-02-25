В Ноябрьске жители остались без электричества из-за ночного пожара. Фото

26 февраля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске из-за пожара трансформатора городской район остался без электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 26 февраля произошло аварийное отключение электричества в седьмом микрорайоне. Причиной стало возгорание трансформаторной будки, сообщают в социальных сетях. «В Ноябрьске в районе дома 107 — задымление внутри трансформаторной будки. В результате возгорания повреждено электрооборудование и электрическая проводка», — сообщается в telegram-канале «NSK». Из-за возгорания произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне, в остальных районах электроснабжение города оставалось бесперебойным. В пресс-службе администрации корреспонденту пояснили, что неисправность была оперативно устранена специалистами «Энерго-газ-Ноябрьск», за счет перехода на резервное питание. В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту пояснили, что пожар в трансформаторной будке произошел ночью 26 февраля, пожар был оперативно потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В Ноябрьске произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне Фото: telegram-канал «NSK» — https://t.me/Noyabrsk112/17525

В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 26 февраля произошло аварийное отключение электричества в седьмом микрорайоне. Причиной стало возгорание трансформаторной будки, сообщают в социальных сетях. «В Ноябрьске в районе дома 107 — задымление внутри трансформаторной будки. В результате возгорания повреждено электрооборудование и электрическая проводка», — сообщается в telegram-канале «NSK». Из-за возгорания произошло аварийное отключение в седьмом микрорайоне, в остальных районах электроснабжение города оставалось бесперебойным. В пресс-службе администрации корреспонденту пояснили, что неисправность была оперативно устранена специалистами «Энерго-газ-Ноябрьск», за счет перехода на резервное питание. В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту пояснили, что пожар в трансформаторной будке произошел ночью 26 февраля, пожар был оперативно потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра.