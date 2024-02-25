Омбудсмен Шалютин возглавит курганский архив. Инсайд

26 февраля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

На новое место Борис Шалютин перейдет после отставки с поста омбудсмена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин после отставки с поста омбудсмена возглавит госархив региона. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями. «Борис Соломонович не просто так согласился на эту должность. Он является доктором философских наук, и в архиве у него будет больше возможностей работать с документами, чтобы писать новые статьи или, может, даже книги», — считают источники. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Шалютина. Редакция направила вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. По данным сервиса СБИС, последним директором госархива была Татьяна Васенева, возглавлявшая учреждение до 2021 года. На момент написания новости, архивом руководил замдиректора организации Андрей Михайлов. Планируется, что депутаты облдумы примут отставку Шалютина с поста уполномоченного на ближайшем заседании облдумы. По данным источников, связанных с властями, новым омбудсменом станет уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина, а сам Шалютин может принять участие в грядущих выборах губернатора.

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин после отставки с поста омбудсмена возглавит госархив региона. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями. «Борис Соломонович не просто так согласился на эту должность. Он является доктором философских наук, и в архиве у него будет больше возможностей работать с документами, чтобы писать новые статьи или, может, даже книги», — считают источники. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Шалютина. Редакция направила вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. По данным сервиса СБИС, последним директором госархива была Татьяна Васенева, возглавлявшая учреждение до 2021 года. На момент написания новости, архивом руководил замдиректора организации Андрей Михайлов. Планируется, что депутаты облдумы примут отставку Шалютина с поста уполномоченного на ближайшем заседании облдумы. По данным источников, связанных с властями, новым омбудсменом станет уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина, а сам Шалютин может принять участие в грядущих выборах губернатора.