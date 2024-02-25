25 февраля 2024

Режиссер из Симферополя изучит пищевые повадки тюменцев

В Тюмени объявлен кастинг в новый документальный фильм о еде
© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка готовой еды, в коробках. Тюмень, кейтеринг, еда с собой, еда
Тюменцев приглашают пройти кастинг в новый документальный фильм о еде Фото:

Режиссер документальных фильмов Дарья Гаевская из Симферополя объявила среди тюменцев кастинг для участия в своей новой работе. Как рассказала URA.RU режиссер, картина будет рассказывать о пищевых привычках жителей столицы региона.

«Снимаю документальный фильм о различных типах питания, пищевых привычек и повадок. Для осуществления задумки ищу нескольких героев с разными типами питания. А различаются они абсолютно у каждого. Поэтому открываю кастинг. Участвует только Тюмень», — указано в сообщении.

Для участия в картине необходимо заполнить анкету, где необходимо подробно указать свои предпочтения в еде. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут стать участниками фильма о пожарах режиссера Алексея Южакова — автора картины «Папаша в бегах».

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Режиссер документальных фильмов Дарья Гаевская из Симферополя объявила среди тюменцев кастинг для участия в своей новой работе. Как рассказала URA.RU режиссер, картина будет рассказывать о пищевых привычках жителей столицы региона. «Снимаю документальный фильм о различных типах питания, пищевых привычек и повадок. Для осуществления задумки ищу нескольких героев с разными типами питания. А различаются они абсолютно у каждого. Поэтому открываю кастинг. Участвует только Тюмень», — указано в сообщении. Для участия в картине необходимо заполнить анкету, где необходимо подробно указать свои предпочтения в еде. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут стать участниками фильма о пожарах режиссера Алексея Южакова — автора картины «Папаша в бегах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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