Режиссер из Симферополя изучит пищевые повадки тюменцев

Режиссер документальных фильмов Дарья Гаевская из Симферополя объявила среди тюменцев кастинг для участия в своей новой работе. Как рассказала URA.RU режиссер, картина будет рассказывать о пищевых привычках жителей столицы региона.
«Снимаю документальный фильм о различных типах питания, пищевых привычек и повадок. Для осуществления задумки ищу нескольких героев с разными типами питания. А различаются они абсолютно у каждого. Поэтому открываю кастинг. Участвует только Тюмень», — указано в сообщении.
Для участия в картине необходимо заполнить анкету, где необходимо подробно указать свои предпочтения в еде. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут стать участниками фильма о пожарах режиссера Алексея Южакова — автора картины «Папаша в бегах».
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.