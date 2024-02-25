Режиссер из Симферополя изучит пищевые повадки тюменцев

В Тюмени объявлен кастинг в новый документальный фильм о еде

26 февраля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Тюменцев приглашают пройти кастинг в новый документальный фильм о еде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Режиссер документальных фильмов Дарья Гаевская из Симферополя объявила среди тюменцев кастинг для участия в своей новой работе. Как рассказала URA.RU режиссер, картина будет рассказывать о пищевых привычках жителей столицы региона. «Снимаю документальный фильм о различных типах питания, пищевых привычек и повадок. Для осуществления задумки ищу нескольких героев с разными типами питания. А различаются они абсолютно у каждого. Поэтому открываю кастинг. Участвует только Тюмень», — указано в сообщении. Для участия в картине необходимо заполнить анкету, где необходимо подробно указать свои предпочтения в еде. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут стать участниками фильма о пожарах режиссера Алексея Южакова — автора картины «Папаша в бегах».

Режиссер документальных фильмов Дарья Гаевская из Симферополя объявила среди тюменцев кастинг для участия в своей новой работе. Как рассказала URA.RU режиссер, картина будет рассказывать о пищевых привычках жителей столицы региона. «Снимаю документальный фильм о различных типах питания, пищевых привычек и повадок. Для осуществления задумки ищу нескольких героев с разными типами питания. А различаются они абсолютно у каждого. Поэтому открываю кастинг. Участвует только Тюмень», — указано в сообщении. Для участия в картине необходимо заполнить анкету, где необходимо подробно указать свои предпочтения в еде. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут стать участниками фильма о пожарах режиссера Алексея Южакова — автора картины «Папаша в бегах».