В школе Кургана три дня не кормили детей из-за проблем с оборудованием

26 февраля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

В школе №11 возникли проблемы с оборудованием столовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе №11 Кургана три дня не кормили детей горячими обедами. Из-за этого уроки были сокращены до 25 минут, рассказали URA.RU родители учеников. В администрации Кургана, отвечающей за городские школы, агентству ответили, что возникли неполадки в оборудовании пищеблока. «В 11 школе города Кургана столовая не работает три дня, из-за чего продолжительность уроков сократилась до 25 минут», — рассказали родители. Они предположили, что причина может быть в увольнении сотрудника пищеблока. В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что в период с 19 по 21 февраля в столовой школы № 11 возникли неполадки в оборудовании пищеблока. «В настоящий момент оборудование в пищеблоке приведено в порядок, горячее школьное питание для детей организовано. Образовательный процесс осуществляется в обычном режиме в соответствии с расписанием уроков, продолжительность которых составляет 40 минут. Организатором питания в школе № 11 является МУП „Комбинат питания“», — уточнили в мэрии. URA.RU писало, что в школе №11 Кургана был завершен капитальный ремонт в 2021 году. Из-за проблем с подрядчиком и увеличением объемов дополнительных работ ремонт затянулся на два года.

В школе №11 Кургана три дня не кормили детей горячими обедами. Из-за этого уроки были сокращены до 25 минут, рассказали URA.RU родители учеников. В администрации Кургана, отвечающей за городские школы, агентству ответили, что возникли неполадки в оборудовании пищеблока. «В 11 школе города Кургана столовая не работает три дня, из-за чего продолжительность уроков сократилась до 25 минут», — рассказали родители. Они предположили, что причина может быть в увольнении сотрудника пищеблока. В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что в период с 19 по 21 февраля в столовой школы № 11 возникли неполадки в оборудовании пищеблока. «В настоящий момент оборудование в пищеблоке приведено в порядок, горячее школьное питание для детей организовано. Образовательный процесс осуществляется в обычном режиме в соответствии с расписанием уроков, продолжительность которых составляет 40 минут. Организатором питания в школе № 11 является МУП „Комбинат питания“», — уточнили в мэрии. URA.RU писало, что в школе №11 Кургана был завершен капитальный ремонт в 2021 году. Из-за проблем с подрядчиком и увеличением объемов дополнительных работ ремонт затянулся на два года.