В России воссоздали два военных округа: главные новости СВО к вечеру 26 февраля

Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

26 февраля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Российские солдаты освободили поселок Ласточкино, недалеко от Авдеевки. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 26 февраля — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ. В состав Московского — Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва. Также территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей теперь включены в состав Южного военного округа. Данный указ размещен на сайте опубликования правовой информации. Российские военные взяли под контроль южную часть Работино на запорожском направлении. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что бои между солдатами РФ и Украины до сих пор продолжаются. Участок между населенными пунктами Вербовое и Работино является одним из напряженных на этом направлении. В этот же день солдаты ВС РФ из группировки «Центр» освободили поселок Ласточкино на авдеевском направлении, подчеркнули в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Это уже второй населенный пункт, недалеко от Авдеевки, который российские солдаты освобождают. До этого сообщалось о выходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из поселка Северное. Российские военкоры отмечают, что российские солдаты смогли впервые с начала спецоперации уничтожить американский танк Abrams. Раньше уничтожить технику мешал тот факт, что Украина не выводила ее на поле боя. Кроме того, российские военные также впервые уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Она считается наиболее современным и точным вооружением НАТО. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обговорить с Россией свой мирный план по Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев ничего Кремлю не направлял. Он также подчеркнул, что мирный план, который изначально обсуждался в Женеве странами Запада, не имеет смысла, так как Россия никак не участвовала в его обсуждении. В свою очередь в МИД Швейцарии подчеркнули, что в ходе предстоящего саммита планируется обсуждение мирных инициатив от других стран Запада, не только самой Украины. На саммит в Швейцарию пригласят 160 стран. Сам Зеленский долгое время выступал против переговоров с РФ, запретив даже их проведение на законодательном уровне в своей стране.