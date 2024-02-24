ВСУ за сутки сдали второй населенный пункт рядом с Авдеевкой

ВСУ вышли из поселка Северное рядом с Авдеевкой. Об этом заявил российский военкор Борис Рожин.
«Противник оставил поселок Северное и отходит к Тоненькому», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. «Военная хроника» в telegram-канале также подтвердила информацию о взятии Северного.
До этого ВС РФ взяли под контроль Ласточкино. Минобороны РФ пока не комментирует ситуацию.
По данным Рожина, ВС РФ разрушили линию обороны ВСУ около Авдеевки. Она продержалась лишь неделю после сдачи города.
Продвижение ВС РФ на авдеевском направлении началось после освобождения главного города — Авдеевки. Армия России взяла ее при минимальных потерях. Сейчас остатки ВСУ в городе массово сдаются в плен.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.