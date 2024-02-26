В столице ЯНАО зафиксировали новый температурный рекорд

В ЯНАО температура воздуха превысила рекордный максимум

27 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

В Салехарде 26 февраля зафиксировали новый температурный рекорд Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) днем 26 февраля воздух прогрелся до +3,1 градуса. Этот показатель является рекордным для февраля, сообщает Гидрометцентр России. «В Салехарде 26 февраля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. [Он] составил +3,1 градуса (предыдущий +2,2 градуса в 2015 году)», — сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ. Столбик термометра поднимался выше ноля и в другие годы. В 1991 году в феврале была зафиксирована температура в +1,9 градуса, а в 1980 — +0,1 градуса. В связи с оттепелью жителей ЯНАО предупредили о сходе снега с крыш. Жителям рекомендуют держаться подальше от стен домов и парковать автомобили с учетом данной информации.

В Салехарде (ЯНАО) днем 26 февраля воздух прогрелся до +3,1 градуса. Этот показатель является рекордным для февраля, сообщает Гидрометцентр России. «В Салехарде 26 февраля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. [Он] составил +3,1 градуса (предыдущий +2,2 градуса в 2015 году)», — сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ. Столбик термометра поднимался выше ноля и в другие годы. В 1991 году в феврале была зафиксирована температура в +1,9 градуса, а в 1980 — +0,1 градуса. В связи с оттепелью жителей ЯНАО предупредили о сходе снега с крыш. Жителям рекомендуют держаться подальше от стен домов и парковать автомобили с учетом данной информации.