26 февраля 2024

В столице ЯНАО зафиксировали новый температурный рекорд

В ЯНАО температура воздуха превысила рекордный максимум
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, проезжая часть, арктика, мороз, туман
В Салехарде 26 февраля зафиксировали новый температурный рекорд Фото:

В Салехарде (ЯНАО) днем 26 февраля воздух прогрелся до +3,1 градуса. Этот показатель является рекордным для февраля, сообщает Гидрометцентр России.

«В Салехарде 26 февраля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. [Он] составил +3,1 градуса (предыдущий +2,2 градуса в 2015 году)», — сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Столбик термометра поднимался выше ноля и в другие годы. В 1991 году в феврале была зафиксирована температура в +1,9 градуса, а в 1980 — +0,1 градуса.

В связи с оттепелью жителей ЯНАО предупредили о сходе снега с крыш. Жителям рекомендуют держаться подальше от стен домов и парковать автомобили с учетом данной информации.

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В Салехарде (ЯНАО) днем 26 февраля воздух прогрелся до +3,1 градуса. Этот показатель является рекордным для февраля, сообщает Гидрометцентр России. «В Салехарде 26 февраля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. [Он] составил +3,1 градуса (предыдущий +2,2 градуса в 2015 году)», — сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ. Столбик термометра поднимался выше ноля и в другие годы. В 1991 году в феврале была зафиксирована температура в +1,9 градуса, а в 1980 — +0,1 градуса. В связи с оттепелью жителей ЯНАО предупредили о сходе снега с крыш. Жителям рекомендуют держаться подальше от стен домов и парковать автомобили с учетом данной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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