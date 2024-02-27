27 февраля 2024

В ЯНАО на «трассе смерти» пострадали три автомобиля. Видео

В Пуровском районе ЯНАО столкнулись три автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе ЯНАО три автомобиля пострадало в ДТП Фото:

В Пуровском районе ЯНАО на трассе Сургут — Салехард, которую прозвали «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись три автомобиля. Количество пострадавших выясняется, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.

«На 549-м километре трассы Сургут — Салехард столкнулись три автомобиля. Подробности уточняются», — сообщает telegram-канал «Дорожный патруль».

Оперативно дозвониться до пресс-службы Госавтоинспекции корреспонденту URA.RU не удалось. Отправлен запрос, ответ на него ожидается.

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В Пуровском районе ЯНАО на трассе Сургут — Салехард, которую прозвали «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись три автомобиля. Количество пострадавших выясняется, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях. «На 549-м километре трассы Сургут — Салехард столкнулись три автомобиля. Подробности уточняются», — сообщает telegram-канал «Дорожный патруль». Оперативно дозвониться до пресс-службы Госавтоинспекции корреспонденту URA.RU не удалось. Отправлен запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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