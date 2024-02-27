В Пуровском районе ЯНАО три автомобиля пострадало в ДТП
В Пуровском районе ЯНАО на трассе Сургут — Салехард, которую прозвали «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись три автомобиля. Количество пострадавших выясняется, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.
«На 549-м километре трассы Сургут — Салехард столкнулись три автомобиля. Подробности уточняются», — сообщает telegram-канал «Дорожный патруль».
Оперативно дозвониться до пресс-службы Госавтоинспекции корреспонденту URA.RU не удалось. Отправлен запрос, ответ на него ожидается.
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