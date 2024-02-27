Тюменскому военкомату нужны 165 новых контрактников

Больше всего вакансий открыто для стрелков
Военный комиссариат Тюменской области ведет набор желающих служить по контракту в зоне СВО, открыты 165 вакансий. Информация представлена на сайте «Работа в России».
«Для службы по контракту требуются 165 человек. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из данных вакансий, размещенных военкоматом региона.
В ряды военных ищут разведчиков, командиров отделений, саперов и стрелков. Последних нужно больше всего — 75 человек. Всем, кто подпишет контракт, обещают предоставить служебное жилье и соцпакет.
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