27 февраля 2024

Тюменскому военкомату нужны 165 новых контрактников

Тюменский военный комиссариат открыл 165 вакансий для службы по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Больше всего вакансий открыто для стрелков Фото:

Военный комиссариат Тюменской области ведет набор желающих служить по контракту в зоне СВО, открыты 165 вакансий. Информация представлена на сайте «Работа в России».

«Для службы по контракту требуются 165 человек. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из данных вакансий, размещенных военкоматом региона.

В ряды военных ищут разведчиков, командиров отделений, саперов и стрелков. Последних нужно больше всего — 75 человек. Всем, кто подпишет контракт, обещают предоставить служебное жилье и соцпакет.

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Военный комиссариат Тюменской области ведет набор желающих служить по контракту в зоне СВО, открыты 165 вакансий. Информация представлена на сайте «Работа в России». «Для службы по контракту требуются 165 человек. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — следует из данных вакансий, размещенных военкоматом региона. В ряды военных ищут разведчиков, командиров отделений, саперов и стрелков. Последних нужно больше всего — 75 человек. Всем, кто подпишет контракт, обещают предоставить служебное жилье и соцпакет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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