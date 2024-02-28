Курганские рабочие гибнут на заводах из-за моратория на проверки

Курганские рабочие в два раза чаще стали получать травмы на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. Тюмень , каска
Рост травматизма курганцев связан с некачественными медосмотрами и организацией работы Фото:

В Курганской области в 2023 году на 83% увеличилось число случаев травматизма на производстве. Это, в том числе связано, с мораторием на проверки. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин во время церемонии подписания соглашения между полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и представителями союза промышленников и предпринимателей и профсоюзов. В некоторых случаях травматизм приводит к смертельному исходу.

«В Курганской области за 2023 год увеличился травматизм по отношению к аналогичного периода прошлого года на 83%. Количество пострадавших на производстве с легким исходом также увеличилось за этот период на 30%. Профсоюзы считают, что одной из причин роста производственного травматизма является постановления правительства о моратории на проведении контрольных проверок», — объяснил Савин.

Савин попросил разрешить проводить проверки на основании коллективных обращений в трудовую инспекцию и представителей профсоюзов. Другой причиной травматизма, по его словам, стало внезапное ухудшение состояние здоровья. Савин отметил, что это является следствием некачественных медосмотров и неудовлетворительной организации труда на работе.

При этом в регионе есть положительные изменения в этой сфере. Руководитель организации рассказал, что в регионе на базе областной больницы начал работать Центр профессиональной патологии, где проводят углубленные профосмотры работающего населения

Ранее рабочий курганского завода ЖБИ №8 пострадал во время работы с бетононасосом. Он получил тяжелую травму ноги. В 2023 году три сотрудника компании «Агрофирма Боровская» насмерть отравились парами аммиака.

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В Курганской области в 2023 году на 83% увеличилось число случаев травматизма на производстве. Это, в том числе связано, с мораторием на проверки. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин во время церемонии подписания соглашения между полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и представителями союза промышленников и предпринимателей и профсоюзов. В некоторых случаях травматизм приводит к смертельному исходу. «В Курганской области за 2023 год увеличился травматизм по отношению к аналогичного периода прошлого года на 83%. Количество пострадавших на производстве с легким исходом также увеличилось за этот период на 30%. Профсоюзы считают, что одной из причин роста производственного травматизма является постановления правительства о моратории на проведении контрольных проверок», — объяснил Савин. Савин попросил разрешить проводить проверки на основании коллективных обращений в трудовую инспекцию и представителей профсоюзов. Другой причиной травматизма, по его словам, стало внезапное ухудшение состояние здоровья. Савин отметил, что это является следствием некачественных медосмотров и неудовлетворительной организации труда на работе. При этом в регионе есть положительные изменения в этой сфере. Руководитель организации рассказал, что в регионе на базе областной больницы начал работать Центр профессиональной патологии, где проводят углубленные профосмотры работающего населения Ранее рабочий курганского завода ЖБИ №8 пострадал во время работы с бетононасосом. Он получил тяжелую травму ноги. В 2023 году три сотрудника компании «Агрофирма Боровская» насмерть отравились парами аммиака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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