19 февраля 2024

Курганский рабочий угодил в бетононасос из-за нарушений на заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, старый завод, старое предприятие
Одной из причин попадания рабочего в бетононасос стали нарушения на заводе Фото:

Рабочий курганского завода ЖБИ №8 угодил в бетононасос из-за изменений в оборудовании и нарушений со стороны работодателя. Данная информация была размещена 20 февраля на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.

«Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с оператором бетонно-смесительной установки в декабре 2023 года. Причинами несчастного случая стали конструктивные недостатки оборудования, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя», — указано в сообщении.

По данным инспекции, в оборудование, с которым работал специалист, были внесены изменения, не предусмотренные технической документацией, и это привело к травмированию работника. Также специалиста допустили к работам без соответствующего обучения и он не был в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты. На момент написания новости инспекторы решали вопрос о привлечении виновных к ответственности.

В конце декабря молодой человек угодил с третьего этажа в бетононасос. Он получил тяжелую травму ноги.

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Рабочий курганского завода ЖБИ №8 угодил в бетононасос из-за изменений в оборудовании и нарушений со стороны работодателя. Данная информация была размещена 20 февраля на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с оператором бетонно-смесительной установки в декабре 2023 года. Причинами несчастного случая стали конструктивные недостатки оборудования, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя», — указано в сообщении. По данным инспекции, в оборудование, с которым работал специалист, были внесены изменения, не предусмотренные технической документацией, и это привело к травмированию работника. Также специалиста допустили к работам без соответствующего обучения и он не был в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты. На момент написания новости инспекторы решали вопрос о привлечении виновных к ответственности. В конце декабря молодой человек угодил с третьего этажа в бетононасос. Он получил тяжелую травму ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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