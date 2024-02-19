Курганский рабочий угодил в бетононасос из-за нарушений на заводе

Рабочий курганского завода ЖБИ №8 угодил в бетононасос из-за изменений в оборудовании и нарушений со стороны работодателя. Данная информация была размещена 20 февраля на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.
«Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с оператором бетонно-смесительной установки в декабре 2023 года. Причинами несчастного случая стали конструктивные недостатки оборудования, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя», — указано в сообщении.
По данным инспекции, в оборудование, с которым работал специалист, были внесены изменения, не предусмотренные технической документацией, и это привело к травмированию работника. Также специалиста допустили к работам без соответствующего обучения и он не был в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты. На момент написания новости инспекторы решали вопрос о привлечении виновных к ответственности.
В конце декабря молодой человек угодил с третьего этажа в бетононасос. Он получил тяжелую травму ноги.
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