Курганцы меньше всех на Урале покупают крепкий алкоголь. Инфографика

28 февраля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Эксперты посчитали, сколько может литров алкоголя может выпить среднестатистический курганец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области один житель в среднем покупает почти шесть литров крепких спиртных напитков. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс». «Уральский федеральный округ (полпред Якушев В.В.). 7,5 литра на душу населения — розничные продажи крепкой алкогольной продукции в 2023 году. Курганская область — 5,9 литра на душу населения», — указано в посте канала. Сообщается, что показатель в Курганской области стал самым низким по сравнению с остальными регионами Уральского федерального округа. Так больше всего алкоголя скупает среднестатистический житель Ямало-Ненецкого автономного округа — 10,3 литра. На втором месте оказалась Свердловская область — чуть больше восьми литров. Тройку замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 7,7 литров на душу населения. Ранее URA.RU писало, что Курганская область закрепилась в топе самых пьющих субъектов. Регион второй год подряд сохранял свое третье место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2023» как один из самых выпивающих. Эксперты посчитали розничную продажу алкоголя в УрФО Фото: telegram-канал «Глав.Индекс» https://t.me/glavindex

В Курганской области один житель в среднем покупает почти шесть литров крепких спиртных напитков. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс». «Уральский федеральный округ (полпред Якушев В.В.). 7,5 литра на душу населения — розничные продажи крепкой алкогольной продукции в 2023 году. Курганская область — 5,9 литра на душу населения», — указано в посте канала. Сообщается, что показатель в Курганской области стал самым низким по сравнению с остальными регионами Уральского федерального округа. Так больше всего алкоголя скупает среднестатистический житель Ямало-Ненецкого автономного округа — 10,3 литра. На втором месте оказалась Свердловская область — чуть больше восьми литров. Тройку замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 7,7 литров на душу населения. Ранее URA.RU писало, что Курганская область закрепилась в топе самых пьющих субъектов. Регион второй год подряд сохранял свое третье место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2023» как один из самых выпивающих.