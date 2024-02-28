Курганцы меньше всех на Урале покупают крепкий алкоголь. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Эксперты посчитали, сколько может литров алкоголя может выпить среднестатистический курганец Фото:

В Курганской области один житель в среднем покупает почти шесть литров крепких спиртных напитков. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс».

«Уральский федеральный округ (полпред Якушев В.В.). 7,5 литра на душу населения — розничные продажи крепкой алкогольной продукции в 2023 году. Курганская область — 5,9 литра на душу населения», — указано в посте канала.

Сообщается, что показатель в Курганской области стал самым низким по сравнению с остальными регионами Уральского федерального округа. Так больше всего алкоголя скупает среднестатистический житель Ямало-Ненецкого автономного округа — 10,3 литра. На втором месте оказалась Свердловская область — чуть больше восьми литров. Тройку замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 7,7 литров на душу населения.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область закрепилась в топе самых пьющих субъектов. Регион второй год подряд сохранял свое третье место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2023» как один из самых выпивающих.

Эксперты посчитали розничную продажу алкоголя в УрФО
Эксперты посчитали розничную продажу алкоголя в УрФО
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В Курганской области один житель в среднем покупает почти шесть литров крепких спиртных напитков. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс». «Уральский федеральный округ (полпред Якушев В.В.). 7,5 литра на душу населения — розничные продажи крепкой алкогольной продукции в 2023 году. Курганская область — 5,9 литра на душу населения», — указано в посте канала. Сообщается, что показатель в Курганской области стал самым низким по сравнению с остальными регионами Уральского федерального округа. Так больше всего алкоголя скупает среднестатистический житель Ямало-Ненецкого автономного округа — 10,3 литра. На втором месте оказалась Свердловская область — чуть больше восьми литров. Тройку замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 7,7 литров на душу населения. Ранее URA.RU писало, что Курганская область закрепилась в топе самых пьющих субъектов. Регион второй год подряд сохранял свое третье место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2023» как один из самых выпивающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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