В Курганской области один житель в среднем покупает почти шесть литров крепких спиртных напитков. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс».
«Уральский федеральный округ (полпред Якушев В.В.). 7,5 литра на душу населения — розничные продажи крепкой алкогольной продукции в 2023 году. Курганская область — 5,9 литра на душу населения», — указано в посте канала.
Сообщается, что показатель в Курганской области стал самым низким по сравнению с остальными регионами Уральского федерального округа. Так больше всего алкоголя скупает среднестатистический житель Ямало-Ненецкого автономного округа — 10,3 литра. На втором месте оказалась Свердловская область — чуть больше восьми литров. Тройку замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 7,7 литров на душу населения.
Ранее URA.RU писало, что Курганская область закрепилась в топе самых пьющих субъектов. Регион второй год подряд сохранял свое третье место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2023» как один из самых выпивающих.
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