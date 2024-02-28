ФСБ поймала курганского хакера, который взламывал сайты госучреждений

29 февраля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Курганец взламывал сайты вузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали курганца, который взламывал сайты государственных вузов, чтобы получить криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «Кибератаки хакер производил с домашнего ноутбука на сайты образовательных учреждений, в основном — российских государственных университетов. Целью взлома являлось получение доступа к их ресурсам для генерации криптовалюты», — указано в сообщении. 42-летнего курганца обвинили в использовании вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В 2018 году его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Ранее житель Щучанского округа получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы за попытку установки вредоносных программ на сайты органов власти. В феврале 2021 года он с помощью вредоносной программы проник на сайты органов власти в Саратове и Калуге, но не успел причинить существенный вред.

Сотрудники ФСБ задержали курганца, который взламывал сайты государственных вузов, чтобы получить криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «Кибератаки хакер производил с домашнего ноутбука на сайты образовательных учреждений, в основном — российских государственных университетов. Целью взлома являлось получение доступа к их ресурсам для генерации криптовалюты», — указано в сообщении. 42-летнего курганца обвинили в использовании вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В 2018 году его уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Ранее житель Щучанского округа получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы за попытку установки вредоносных программ на сайты органов власти. В феврале 2021 года он с помощью вредоносной программы проник на сайты органов власти в Саратове и Калуге, но не успел причинить существенный вред.