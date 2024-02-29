Курганские цветочные магазины начали подготовку к Международному женскому дню, который отмечают 8 марта. Предприниматели начали готовить акции и оформлять предзаказы на тюльпаны. Корреспондент URA.RU поговорила с сотрудниками цветочных магазинов, чтобы узнать, где можно купить самые недорогие цветы.
«Магазины начали принимать предзаказы на 8 марта. Предприниматели указывают, что можно заранее заказать тюльпаны. Средняя стоимость цветов по Кургану 100-110 рублей за шутку», — рассказал URA.RU источник из сферы бизнеса.
Журналист сравнила цены на цветы в разных магазинах. Самым дорогим вариантом оказался Floren, где поштучно тюльпаны продаются за 150 рублей. При этом, в магазине действует скидка, которая зависит от количества приобретаемых цветов. Так тюльпаны можно купить за 120 рублей, если брать больше 15 цветов, и за 100 рублей, если покупать больше 25 штук. В магазине «Мурава» тюльпаны продают за 100 (обычный) и 120 рублей (пионовидный).
Средним по цене оказался магазин Family Flowers, где данные цветы продают за 120 рублей за штуку. При этом, в магазине продают тюльпаны только желтого цвета. В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» представители бизнеса также сообщили, что доставка и предзаказ будут недоступны на 7 и 8 марта. Сообщают, что они опасаются форс-мажоров и будут продавать цветы только в порядке живой очереди и при наличии нужных позиций.
Одни из самых недорогих тюльпанов продают в магазине «Цветочный». Там один такой цветок продают за 100 рублей. Журналисту также пояснили, что это цена на данный момент. Предполагается, что ближе к празднику стоимость может измениться. Самый недорогой тюльпан продают в магазине «Цветы Кургана», где один цветок местного производства обойдется клиентам за 90 рублей.
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