Власти пойдут в суд, чтобы построить дорогу в тюменской деревне Дударева

В тюменской деревне Дударева собственник участка, где планировалось обустроить дорогу, отказался продавать властям землю под строительство. Теперь вопрос будет решаться через суд, сообщили в администрации Тюменского района. Ранее губернатор региона Александр Моор пообещал построить дорогу в деревне после изъятия участка из частной собственности.
«Сейчас решается вопрос выкупа земельного участка под дорогой, так как он находится в частной собственности. От предложенной администрацией Тюменского района суммы собственник отказался, вопрос будет решен в ходе судебного заседания в марте текущего года», — сообщили в районной администрации.
Отмечается, что проект дороги с тротуарам и остановками уже согласован госэкспертизой. Вероятнее всего, финансирование будет возможно в 2025 году.
Ранее URA.RU писало, что в Дударева после жалоб жителей построят дорогу, развязку и благоустроят улицу. Для этого необходимо изъять земельный участок из частной собственности. Также в деревне появятся два надземных пешеходных перехода через Московский тракт.
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