29 февраля 2024

Канализация из септика превратила двор в Салехарде в каток. Фото

В Салехарде жители аварийного дома вынуждены терпеть нечистоты во дворе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В Салехарде перед ветхим домом образовался каток из нечистот Фото:

В Салехарде (ЯНАО) септик из аварийного дома вытекает на улицу. Во дворе образовалась зловонная ледяная корка, сообщают жители города в telegram.

«Администрация Салехарда, обратите внимание на состояние дома! Вся деятельность из канализации просачивается на дорогу! Вы даже не представляете, какая там вонь стоит! Как потеплело, все вылезло наружу! Улица Восход, 9а», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард».

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что механизированная очистка территории от разлива будет проведена в течении двух дней. «Управляющая организация „ЕГУК“ устранила аварийную ситуацию и ликвидировала засор. Причина засора — пищевые отходы, строительный мусор и смеси, которые были выброшены жителями дома в канализационную систему. Коммунальщики подчеркивают, что такая проблема систематически повторяется по этому адресу. В связи с чем работники управляющей компании внимательнее относятся к вопросам эксплуатации инженерии», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о прорыве канализационной трубы в аварийном доме в Лабытнанги (ЯНАО). Застывшая лужа заполонила подъезд дома неприятным запахом.

Септик застыл возле аварийного дома в Салехарде
Септик застыл возле аварийного дома в Салехарде
Фото:
В жилой двор Салехарда вытекает канализация
В жилой двор Салехарда вытекает канализация
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) септик из аварийного дома вытекает на улицу. Во дворе образовалась зловонная ледяная корка, сообщают жители города в telegram. «Администрация Салехарда, обратите внимание на состояние дома! Вся деятельность из канализации просачивается на дорогу! Вы даже не представляете, какая там вонь стоит! Как потеплело, все вылезло наружу! Улица Восход, 9а», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что механизированная очистка территории от разлива будет проведена в течении двух дней. «Управляющая организация „ЕГУК“ устранила аварийную ситуацию и ликвидировала засор. Причина засора — пищевые отходы, строительный мусор и смеси, которые были выброшены жителями дома в канализационную систему. Коммунальщики подчеркивают, что такая проблема систематически повторяется по этому адресу. В связи с чем работники управляющей компании внимательнее относятся к вопросам эксплуатации инженерии», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о прорыве канализационной трубы в аварийном доме в Лабытнанги (ЯНАО). Застывшая лужа заполонила подъезд дома неприятным запахом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...