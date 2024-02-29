Канализация из септика превратила двор в Салехарде в каток. Фото

В Салехарде жители аварийного дома вынуждены терпеть нечистоты во дворе

01 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Салехарде перед ветхим домом образовался каток из нечистот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) септик из аварийного дома вытекает на улицу. Во дворе образовалась зловонная ледяная корка, сообщают жители города в telegram. «Администрация Салехарда, обратите внимание на состояние дома! Вся деятельность из канализации просачивается на дорогу! Вы даже не представляете, какая там вонь стоит! Как потеплело, все вылезло наружу! Улица Восход, 9а», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что механизированная очистка территории от разлива будет проведена в течении двух дней. «Управляющая организация „ЕГУК“ устранила аварийную ситуацию и ликвидировала засор. Причина засора — пищевые отходы, строительный мусор и смеси, которые были выброшены жителями дома в канализационную систему. Коммунальщики подчеркивают, что такая проблема систематически повторяется по этому адресу. В связи с чем работники управляющей компании внимательнее относятся к вопросам эксплуатации инженерии», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о прорыве канализационной трубы в аварийном доме в Лабытнанги (ЯНАО). Застывшая лужа заполонила подъезд дома неприятным запахом. Септик застыл возле аварийного дома в Салехарде Фото: telegram-канал «Вечерний Салехард» В жилой двор Салехарда вытекает канализация Фото: telegram-канал «Вечерний Салехард»

В Салехарде (ЯНАО) септик из аварийного дома вытекает на улицу. Во дворе образовалась зловонная ледяная корка, сообщают жители города в telegram. «Администрация Салехарда, обратите внимание на состояние дома! Вся деятельность из канализации просачивается на дорогу! Вы даже не представляете, какая там вонь стоит! Как потеплело, все вылезло наружу! Улица Восход, 9а», — написал горожанин в telegram-канале «Вечерний Салехард». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что механизированная очистка территории от разлива будет проведена в течении двух дней. «Управляющая организация „ЕГУК“ устранила аварийную ситуацию и ликвидировала засор. Причина засора — пищевые отходы, строительный мусор и смеси, которые были выброшены жителями дома в канализационную систему. Коммунальщики подчеркивают, что такая проблема систематически повторяется по этому адресу. В связи с чем работники управляющей компании внимательнее относятся к вопросам эксплуатации инженерии», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о прорыве канализационной трубы в аварийном доме в Лабытнанги (ЯНАО). Застывшая лужа заполонила подъезд дома неприятным запахом.