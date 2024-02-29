В Тюмени сбили пятилетнего мальчика

Ребенка сбили вне пешеходного перехода
В Тюмени сбили пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ребенок был с мамой и другими детьми.
«Пятилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Дэу Нексия“ на улице Московский тракт,130 в Тюмени», — сообщает ведомство. Ребенок получил травму.
По словам водителя, мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. С ним находилась мама и другие дети. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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