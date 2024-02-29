29 февраля 2024

В Тюмени сбили пятилетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходный переход где автобус задавил студента. Челябинск, пешеходный переход, цветы на асфальте
Ребенка сбили вне пешеходного перехода Фото:

В Тюмени сбили пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ребенок был с мамой и другими детьми.

«Пятилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Дэу Нексия“ на улице Московский тракт,130 в Тюмени», — сообщает ведомство. Ребенок получил травму.

По словам водителя, мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. С ним находилась мама и другие дети. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

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В Тюмени сбили пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ребенок был с мамой и другими детьми. «Пятилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Дэу Нексия“ на улице Московский тракт,130 в Тюмени», — сообщает ведомство. Ребенок получил травму. По словам водителя, мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. С ним находилась мама и другие дети. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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