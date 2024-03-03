В Минобороны ФРГ высказались о планах ударить по Крыму: главное к вечеру 3 марта

Писториус назвал слитый разговор офицеров ФРГ «информационной войной» РФ

03 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Борис Писториус впервые прокомментировал слитый разговор немецких офицеров об ударе ВСУ по Крымскому мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что слитый разговор немецких офицеров об ударе по Крыму ракетами Taurus, якобы является частью «информационной войны России». Внутренняя проверка, как такое обсуждение утекло в Сеть, продолжается. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 3 марта — в материале URA.RU. Писториус впервые прокомментировал слитый разговор своих военных Писториус дал первые комментарии после опубликованного разговора немецких военных. По его словам, факт того, что разговор оказался в Сети, является «информационной войной России». Однако то, что разговор все же был, он не стал отрицать. Писториус заявил, что переговоры немецких офицеров о будущем ударе ВСУ по Крымскому мосту, не означают готовность Германии поставить ракеты Taurus. ВСУ провели массированную атаку Крыма беспилотниками Украина вновь попыталась атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили о 38 беспилотниках, которые были сбиты. Все цели были подавлены над полуостровом. Также ВСУ на протяжении недели обстреливают Энергодар, в котором находится Запорожской АЭС. Сообщается, что пока прилетов по самой станции не было зафиксировано. На что нацелятся ВС РФ после освобождения Авдеевки Харьков станет следующей целью армии РФ после Авдеевки. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят. По его словам, сейчас это возможно из-за больших потерь в ВСУ, а также задержек военной помощи со стороны союзников. Отправка западных военных на Украину Военные из некоторых западных стран уже находятся на Украине. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, это общеизвестный факт. Она добавила, что британский спецназ сейчас обучает украинских солдат. Американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Запад рассматривает возможность отправки большего количество войск на Украину. Согласно публикации, причина — потеря Украиной территорий. Армия РФ стала использовать ФАБ-500 Для ударов по позициям ВСУ армия России стала применять авиационные бомбы ФАБ-500. На это обратили внимание немецкие СМИ. По словам журналиста Юлиана Репке, ФАБ-500 дают ВС РФ преимущество в зоне спецоперации. Он также отметил господство армии России в воздухе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что слитый разговор немецких офицеров об ударе по Крыму ракетами Taurus, якобы является частью «информационной войны России». Внутренняя проверка, как такое обсуждение утекло в Сеть, продолжается. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 3 марта — в материале URA.RU. Писториус дал первые комментарии после опубликованного разговора немецких военных. По его словам, факт того, что разговор оказался в Сети, является «информационной войной России». Однако то, что разговор все же был, он не стал отрицать. Писториус заявил, что переговоры немецких офицеров о будущем ударе ВСУ по Крымскому мосту, не означают готовность Германии поставить ракеты Taurus. Украина вновь попыталась атаковать Крым. В Минобороны РФ сообщили о 38 беспилотниках, которые были сбиты. Все цели были подавлены над полуостровом. Также ВСУ на протяжении недели обстреливают Энергодар, в котором находится Запорожской АЭС. Сообщается, что пока прилетов по самой станции не было зафиксировано. Харьков станет следующей целью армии РФ после Авдеевки. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят. По его словам, сейчас это возможно из-за больших потерь в ВСУ, а также задержек военной помощи со стороны союзников. Военные из некоторых западных стран уже находятся на Украине. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, это общеизвестный факт. Она добавила, что британский спецназ сейчас обучает украинских солдат. Американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Запад рассматривает возможность отправки большего количество войск на Украину. Согласно публикации, причина — потеря Украиной территорий. Для ударов по позициям ВСУ армия России стала применять авиационные бомбы ФАБ-500. На это обратили внимание немецкие СМИ. По словам журналиста Юлиана Репке, ФАБ-500 дают ВС РФ преимущество в зоне спецоперации. Он также отметил господство армии России в воздухе.