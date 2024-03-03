Bild: ВС России уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500

03 марта 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Кратер от удара российских ФАБ-500 может быть несколько метров глубиной, заявил Репке Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ликвидируют позиции украинской армии с помощью тяжелых снарядов ФАБ-500. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке. «Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что для ВС РФ это является большим преимуществом. Кроме того, журналист подчеркнул, что господство ВС России в воздухе в связке с разными типами оружия стало залогом успеха армии. Он задался вопросом, откуда у русских подобное вооружение. По словам Репке, это является тайной. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили новейшее оружие НАТО на Украине. По словам военного эксперта Драго Босника, в ходе киевского контрнаступления российская армия ликвидировала лучшие образцы западной артиллерии, бронетехники и систем ПВО.

ВС РФ ликвидируют позиции украинской армии с помощью тяжелых снарядов ФАБ-500. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке. «Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается», — передает Bild слова Репке. Он добавил, что для ВС РФ это является большим преимуществом. Кроме того, журналист подчеркнул, что господство ВС России в воздухе в связке с разными типами оружия стало залогом успеха армии. Он задался вопросом, откуда у русских подобное вооружение. По словам Репке, это является тайной. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили новейшее оружие НАТО на Украине. По словам военного эксперта Драго Босника, в ходе киевского контрнаступления российская армия ликвидировала лучшие образцы западной артиллерии, бронетехники и систем ПВО.