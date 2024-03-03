Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет
В Тюмени горит частный двухэтажный дом, расположенный на улице Доронина. В настоящий момент специалисты МЧС занимаются его тушением, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В начале 11-го поступил вызов о возгорании в жилом доме на Доронина 102. По приезде было обнаружение горение кровли крыши. К данному моменту уже проходит ликвидация пожара», — пояснили URA RU в МЧС Тюменской области.
На месте работают три единицы техники 12 чел личного состава. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
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