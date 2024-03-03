03 марта 2024
02 марта 2024

В Тюмени горит частный дом. Видео

В Тюмени произошел пожар в частном доме на улице Доронина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет Фото:

В Тюмени горит частный двухэтажный дом, расположенный на улице Доронина. В настоящий момент специалисты МЧС занимаются его тушением, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В начале 11-го поступил вызов о возгорании в жилом доме на Доронина 102. По приезде было обнаружение горение кровли крыши. К данному моменту уже проходит ликвидация пожара», — пояснили URA RU в МЧС Тюменской области.

На месте работают три единицы техники 12 чел личного состава. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

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В Тюмени горит частный двухэтажный дом, расположенный на улице Доронина. В настоящий момент специалисты МЧС занимаются его тушением, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В начале 11-го поступил вызов о возгорании в жилом доме на Доронина 102. По приезде было обнаружение горение кровли крыши. К данному моменту уже проходит ликвидация пожара», — пояснили URA RU в МЧС Тюменской области. На месте работают три единицы техники 12 чел личного состава. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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