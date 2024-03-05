05 марта 2024

В Тюменской области цены на загородные участки могут подняться к лету

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на загородную недвижимость зависит от сезона Фото:

В Тюменской области ближе к лету стоимость загородной недвижимость может вырасти в два раза. Об этом сообщила специалист по недвижимости, бизнес-партнер агентства «Этажи» Елена Ситникова.

«Сейчас продавцы готовы еще торговаться и рассматривать варианты скидок. А когда летом они будут видеть, что цены растут в космической прогрессии, они, естественно, откажутся продавать по сниженной цене», — рассказала Ситникова РБК Тюмень. Она отметила, что по сравнению с зимой загородные участки могут вырасти в цене в два раза.

По ее словам, это связано с тем, что зимой цены на объекты меньше, чем весной и летом, так как продавцы, боясь, что в этот сезон загородная недвижимость продается хуже, выставляют стоимость ниже и более лояльны к торгу. Помимо того, в зимний период часто снижены цены и на земельные участки, так как строительство обычно начинается не раньше мая.

Ранее руководитель департамента загородной недвижимости «Сова Недвижимость» Ирина Дудко рассказала, что в Тюмени ожидается рост цен на дачи. По ее словам, увеличение стоимости обусловлено тем, что земли остается все меньше. В 2023 году покупатели часто выбирали участки с ветхими строениями, сносили постройки и возводили новый дом.

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В Тюменской области ближе к лету стоимость загородной недвижимость может вырасти в два раза. Об этом сообщила специалист по недвижимости, бизнес-партнер агентства «Этажи» Елена Ситникова. «Сейчас продавцы готовы еще торговаться и рассматривать варианты скидок. А когда летом они будут видеть, что цены растут в космической прогрессии, они, естественно, откажутся продавать по сниженной цене», — рассказала Ситникова РБК Тюмень. Она отметила, что по сравнению с зимой загородные участки могут вырасти в цене в два раза. По ее словам, это связано с тем, что зимой цены на объекты меньше, чем весной и летом, так как продавцы, боясь, что в этот сезон загородная недвижимость продается хуже, выставляют стоимость ниже и более лояльны к торгу. Помимо того, в зимний период часто снижены цены и на земельные участки, так как строительство обычно начинается не раньше мая. Ранее руководитель департамента загородной недвижимости «Сова Недвижимость» Ирина Дудко рассказала, что в Тюмени ожидается рост цен на дачи. По ее словам, увеличение стоимости обусловлено тем, что земли остается все меньше. В 2023 году покупатели часто выбирали участки с ветхими строениями, сносили постройки и возводили новый дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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