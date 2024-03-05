05 марта 2024

Синоптики назвали самый холодный день марта в Тюмени

На Тюмень надвигаются аномальные для марта морозы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
Резкое похолодание ожидает тюменцев в начале весны Фото:

В Тюменской области перед Международным женским днем ожидается резкое похолодание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

«Особенно холодно может быть 7 марта. В ночные часы морозы могут усилиться повсеместно на юге Тюменской области до -23 градусов. Днем ожидается до -12. Местами пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU тюменские синоптики.

Морозы в столице региона начнут ослабевать 9 марта. 10 и 11 марта в Тюмени пройдет снег.

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В Тюменской области перед Международным женским днем ожидается резкое похолодание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Особенно холодно может быть 7 марта. В ночные часы морозы могут усилиться повсеместно на юге Тюменской области до -23 градусов. Днем ожидается до -12. Местами пройдет небольшой снег», — рассказали URA.RU тюменские синоптики. Морозы в столице региона начнут ослабевать 9 марта. 10 и 11 марта в Тюмени пройдет снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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