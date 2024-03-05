05 марта 2024

Курганцев предупредили о включении сирен

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане включат сирены Фото:

Жителей Курганской области предупредили о проведении проверки готовности комплексов оповещения. Сирены включат на несколько минут, рассказали в правительстве области.

«6 марта с 10:40 до 10:43 часов будут кратковременно включены электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“» — сообщает telegram-канал областного правительства. Это необходимо для комплексной проверки готовности системы оповещения населения.

Сирена зазвучит в 10:40. Сигнал продлится три минуты.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана предупредила о включении сирен. Проверка систем пройдет 6 марта.

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Жителей Курганской области предупредили о проведении проверки готовности комплексов оповещения. Сирены включат на несколько минут, рассказали в правительстве области. «6 марта с 10:40 до 10:43 часов будут кратковременно включены электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“» — сообщает telegram-канал областного правительства. Это необходимо для комплексной проверки готовности системы оповещения населения. Сирена зазвучит в 10:40. Сигнал продлится три минуты. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана предупредила о включении сирен. Проверка систем пройдет 6 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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