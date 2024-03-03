03 марта 2024

В Курганской области включат сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка систем оповещения пройдет 6 марта Фото:

В Кургане и области проверят состояние готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Шестого марта с 10:40 до 10:43 часов будут включены электросирены. Об этом сообщается в telegram-канале

«6 марта 2024 года в Кургане и Курганской области будет проводиться техническая проверка состояния готовности региональной системы оповещения населения. В этот день с 10:40 до 10:43 часов по местному времени в Курганской области будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что после выключения сирен по местному радио и десяти цифровым общероссийским телеканалам будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки системы оповещения. Граждан просят соблюдать спокойствие, включить радиоприемники и телевизоры и внимательно выслушать передаваемое сообщение.

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В Кургане и области проверят состояние готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Шестого марта с 10:40 до 10:43 часов будут включены электросирены. Об этом сообщается в telegram-канале «6 марта 2024 года в Кургане и Курганской области будет проводиться техническая проверка состояния готовности региональной системы оповещения населения. В этот день с 10:40 до 10:43 часов по местному времени в Курганской области будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что после выключения сирен по местному радио и десяти цифровым общероссийским телеканалам будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки системы оповещения. Граждан просят соблюдать спокойствие, включить радиоприемники и телевизоры и внимательно выслушать передаваемое сообщение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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