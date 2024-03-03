В Курганской области включат сирены

04 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Проверка систем оповещения пройдет 6 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане и области проверят состояние готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Шестого марта с 10:40 до 10:43 часов будут включены электросирены. Об этом сообщается в telegram-канале «6 марта 2024 года в Кургане и Курганской области будет проводиться техническая проверка состояния готовности региональной системы оповещения населения. В этот день с 10:40 до 10:43 часов по местному времени в Курганской области будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что после выключения сирен по местному радио и десяти цифровым общероссийским телеканалам будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки системы оповещения. Граждан просят соблюдать спокойствие, включить радиоприемники и телевизоры и внимательно выслушать передаваемое сообщение.

В Кургане и области проверят состояние готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Шестого марта с 10:40 до 10:43 часов будут включены электросирены. Об этом сообщается в telegram-канале «6 марта 2024 года в Кургане и Курганской области будет проводиться техническая проверка состояния готовности региональной системы оповещения населения. В этот день с 10:40 до 10:43 часов по местному времени в Курганской области будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что после выключения сирен по местному радио и десяти цифровым общероссийским телеканалам будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки системы оповещения. Граждан просят соблюдать спокойствие, включить радиоприемники и телевизоры и внимательно выслушать передаваемое сообщение.