05 марта 2024

В популярном ресторане Салехарда хранят продукты на улице. Фото

В ресторане Салехарда «Вкусы Ямала» нарушают условия хранения продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, перец, овощи, болграский перец
Сотрудники ресторана в Салехарде нарушают условия хранения продуктов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) посетители популярного ресторана «Вкусы Ямала» пожаловались на неправильное хранение продуктов и нарушение санитарных норм в заведении. Ингредиенты для приготовления блюд выставляют на подоконник со стороны улицы, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотелось бы рассказать правду про ресторан „Вкусы Ямала“, чтобы никто не попал в такую же ситуацию. Персонал, не стесняясь подбирает еду, когда она падает на пол, и кладет ее снова в тарелку. Морс, который не допили гости, выливается обратно, чтобы дать его другим гостям. По данному заведению давно плачет Роспотребнадзор, так как там полная антисанитария. На фото — хранение продуктов», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Судя по фотографии, которую прислал автор поста, продукты упакованы в пакеты и выставлены за окно на подоконник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор и попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответы не были получены.

Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Салехарда (ЯНАО) на качество блюд в ресторане «Вкусы Ямала». По словам посетителей заведения, повара используют испорченные продукты для приготовления еды.

В ресторане Салехарда продукты, упакованные в черные пакеты, хранят на улице
В ресторане Салехарда продукты, упакованные в черные пакеты, хранят на улице
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) посетители популярного ресторана «Вкусы Ямала» пожаловались на неправильное хранение продуктов и нарушение санитарных норм в заведении. Ингредиенты для приготовления блюд выставляют на подоконник со стороны улицы, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Хотелось бы рассказать правду про ресторан „Вкусы Ямала“, чтобы никто не попал в такую же ситуацию. Персонал, не стесняясь подбирает еду, когда она падает на пол, и кладет ее снова в тарелку. Морс, который не допили гости, выливается обратно, чтобы дать его другим гостям. По данному заведению давно плачет Роспотребнадзор, так как там полная антисанитария. На фото — хранение продуктов», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Судя по фотографии, которую прислал автор поста, продукты упакованы в пакеты и выставлены за окно на подоконник. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор и попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Салехарда (ЯНАО) на качество блюд в ресторане «Вкусы Ямала». По словам посетителей заведения, повара используют испорченные продукты для приготовления еды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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