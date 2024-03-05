В популярном ресторане Салехарда хранят продукты на улице. Фото

В ресторане Салехарда «Вкусы Ямала» нарушают условия хранения продуктов

06 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Сотрудники ресторана в Салехарде нарушают условия хранения продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) посетители популярного ресторана «Вкусы Ямала» пожаловались на неправильное хранение продуктов и нарушение санитарных норм в заведении. Ингредиенты для приготовления блюд выставляют на подоконник со стороны улицы, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Хотелось бы рассказать правду про ресторан „Вкусы Ямала“, чтобы никто не попал в такую же ситуацию. Персонал, не стесняясь подбирает еду, когда она падает на пол, и кладет ее снова в тарелку. Морс, который не допили гости, выливается обратно, чтобы дать его другим гостям. По данному заведению давно плачет Роспотребнадзор, так как там полная антисанитария. На фото — хранение продуктов», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Судя по фотографии, которую прислал автор поста, продукты упакованы в пакеты и выставлены за окно на подоконник. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор и попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Салехарда (ЯНАО) на качество блюд в ресторане «Вкусы Ямала». По словам посетителей заведения, повара используют испорченные продукты для приготовления еды. В ресторане Салехарда продукты, упакованные в черные пакеты, хранят на улице Фото: сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»

В Салехарде (ЯНАО) посетители популярного ресторана «Вкусы Ямала» пожаловались на неправильное хранение продуктов и нарушение санитарных норм в заведении. Ингредиенты для приготовления блюд выставляют на подоконник со стороны улицы, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Хотелось бы рассказать правду про ресторан „Вкусы Ямала“, чтобы никто не попал в такую же ситуацию. Персонал, не стесняясь подбирает еду, когда она падает на пол, и кладет ее снова в тарелку. Морс, который не допили гости, выливается обратно, чтобы дать его другим гостям. По данному заведению давно плачет Роспотребнадзор, так как там полная антисанитария. На фото — хранение продуктов», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Судя по фотографии, которую прислал автор поста, продукты упакованы в пакеты и выставлены за окно на подоконник. Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор и попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Салехарда (ЯНАО) на качество блюд в ресторане «Вкусы Ямала». По словам посетителей заведения, повара используют испорченные продукты для приготовления еды.